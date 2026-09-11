Desoladora reacción de Santiago Buitrago sacude la Vuelta a España: inconsolable tras la etapa 19

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) acabó segundo en la etapa 19 de la Vuelta a España 2026. Fue este viernes, 11 de septiembre, llegando a 14 segundos de Edward Dunbar (Pinarello-Q36.5).

Santiago Buitrago se quiebra en plena entrevista de la Vuelta a España: “Se me vino el mundo abajo”

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Realmente, Buitrago estuvo muy cerca de ganar esta etapa 19 de la Vuelta a España 2026. Solo 14 segundos de diferencia con el vencedor, luego de 210,8 kilómetros marcados por cuatro puertos de montaña, con llegada de primera, hicieron que Santiago sintiera frustración tras no obtener el triunfo.

Varias cámaras captaron a Santiago Buitrago desconsolado, llorando, luego de terminar segundo en la etapa 19. El nivel de competitividad del colombiano quedó a flor de piel, pues, a pesar de seguir como líder en la clasificación de la montaña, quiso más.

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El pasado sábado, 5 de septiembre, a Buitrago le ocurrió algo similar. Acabó segundo en la Sierra de la Pandera, en una etapa que acabó ganando Marco Brenner (Tudor Pro Cycling). El sentir del colombiano fue masivo en redes sociales, despertando cientos de mensajes de apoyo.

Santiago Buitrago no ocultó su tristeza

“Jugué mis cartas y, bueno, nuevamente no me dio hasta el final y otro segundo puesto”, le dijo Buitrago a Teledeporte, luego de la etapa 19 de la Vuelta a España.

“Nada, se me vino el mundo abajo y, nada, intenté llegar”, expresó cuando le preguntaron sobre sus sensaciones en el instante que fue rebasado por Dunbar.

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🚴‍♂️ Santiago Buitrago lo ha tenido muy cerca pero se va de Estepona con la miel en los labios: "Es un palo para mí".



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A Buitrago le queda sacudirse y seguir. Este sábado, 12 de septiembre, se corre la etapa reina de la Vuelta a España 2026 con un recorrido de 187 kilómetros, tres puertos de primera, uno de tercera y llegada especial.

El objetivo de acabar como líder de la montaña sigue más que vivo para el cafetero.

Clasificación de la montaña en la Vuelta a España tras la etapa 19

1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 78 puntos.

2. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 29 puntos.

4. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) - 21 puntos.

6. Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5) - 16 puntos.

7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates) - 14 puntos.

8. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) - 12 puntos.

9. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) - 11 puntos.

10. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) - 10 puntos.

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Clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 19

Así va la general, a un día de correrse la decisiva etapa 20:

El mejor colombiano es Harold Tejada (XDS-Astana) en el puesto 10, a 10:27 del líder, Enric Mas (Movistar). Buitrago se asoma en el puesto 17, a 42:34 de la camiseta roja.

Enric Mas espera retener su camiseta de líder, que es perseguida por el esloveno Primož Roglič.