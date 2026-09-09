Clasificación de la montaña en la Vuelta a España, tras la etapa 17: Santiago Buitrago, firme

Este miércoles, 9 de septiembre, se corrió la etapa 17 de la Vuelta a España 2026. Fue un recorrido de 185 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla, que tuvo llegada masiva en sprint y se la terminó llevando Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike).

Vuelta a España 2026: etapas, tabla de posiciones, recorridos y colombianos en competencia

Clasificación general de la Vuelta a España luego de la etapa 17: Tejada y Buitrago se afianzan

Eso quiere decir que los corredores no tuvieron la oportunidad de sumar puntos en montaña, pero las noticias siguen siendo buenas para Colombia. Santiago Buitrago, escarabajo del Bahrain Victorious, continúa como líder de la montaña.

Buitrago se mantiene en el primer puesto del escalafón de la montaña con 69 puntos. Segundo asoma Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) con 40 puntos, y el top tres lo cierra Enric Mas (Movistar) quien, además, continúa como líder en la clasificación general de la competencia.

Clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026, tras la etapa 17

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious): 69 puntos Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike): 40 puntos Enric Mas (Movistar Team): 24 puntos Andreas Leknessund (Uno-X Mobility): 23 puntos Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team): 21 puntos Jakob Omrzel (Bahrain Victorious): 12 puntos Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG): 11 puntos Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): 11 puntos

Líderes de La Vuelta 2026

Así va la clasificación general de la Vuelta a España

Un vistazo a la clasificación general de La Vuelta a España 2026, luego de 17 etapa corridas:

1. Enric Mas (Movistar) - 60:09:44.

2. Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) a 2:06.

3. Primož Roglič (Red Bull-Bora) a 2:10.

4. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a 4:24.

5. Oscar Onley (Netcompany-Ineos) a 5:44.

6. Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) a 6:14.

7. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 6:49.

8. Cristian Rodríguez (XDS-Astana) a 7:01.

9. Clément Berthet (Groupama-FDJ United) a 7:19.

10. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) a 8:55.

11. Harold Tejada (XDS-Astana) a 9:48.

---

15. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 29:46.

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 43:38.

Asoma la jornada 18, que será una contrarreloj de 32 kilómetros y decisiva de cara al cierre de la competencia. Esta Vuelta a España 2026 acabará el domingo, 13 de septiembre.