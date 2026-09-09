Ciclismo

Clasificación de la montaña en la Vuelta a España, tras la etapa 17: Santiago Buitrago, firme

Colombia se ilusiona de cara al cierre de la Vuelta a España 2026: Santiago Buitrago sigue brillando en la clasificación de la montaña.

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Redacción Deportes
9 de septiembre de 2026 a las 3:13 p. m.
Santiago Buitrago, colombiano al servicio del Bahrain – Victorious, tras la etapa 17 de la Vuelta a España 2026.
Santiago Buitrago, colombiano al servicio del Bahrain – Victorious, tras la etapa 17 de la Vuelta a España 2026. Foto: Getty Images.

Este miércoles, 9 de septiembre, se corrió la etapa 17 de la Vuelta a España 2026. Fue un recorrido de 185 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla, que tuvo llegada masiva en sprint y se la terminó llevando Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike).

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 14: Jesus Herrada of Spain, Sergio Samitier of Spain and Team Cofidis and a general view of the peloton competing during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 21 a 108km stage from Alalpardo to Madrid / #UCIWT / on September 14, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
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Eso quiere decir que los corredores no tuvieron la oportunidad de sumar puntos en montaña, pero las noticias siguen siendo buenas para Colombia. Santiago Buitrago, escarabajo del Bahrain Victorious, continúa como líder de la montaña.

Buitrago se mantiene en el primer puesto del escalafón de la montaña con 69 puntos. Segundo asoma Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) con 40 puntos, y el top tres lo cierra Enric Mas (Movistar) quien, además, continúa como líder en la clasificación general de la competencia.

Clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026, tras la etapa 17

  1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious): 69 puntos
  2. Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike): 40 puntos
  3. Enric Mas (Movistar Team): 24 puntos
  4. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility): 23 puntos
  5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team): 21 puntos
  6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious): 12 puntos
  7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG): 11 puntos
  8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): 11 puntos

Líderes de La Vuelta 2026

Así va la clasificación general de la Vuelta a España

Un vistazo a la clasificación general de La Vuelta a España 2026, luego de 17 etapa corridas:

1. Enric Mas (Movistar) - 60:09:44.

2. Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) a 2:06.

3. Primož Roglič (Red Bull-Bora) a 2:10.

4. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a 4:24.

5. Oscar Onley (Netcompany-Ineos) a 5:44.

6. Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) a 6:14.

7. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 6:49.

8. Cristian Rodríguez (XDS-Astana) a 7:01.

9. Clément Berthet (Groupama-FDJ United) a 7:19.

10. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) a 8:55.

11. Harold Tejada (XDS-Astana) a 9:48.

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15. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 29:46.

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 43:38.

Asoma la jornada 18, que será una contrarreloj de 32 kilómetros y decisiva de cara al cierre de la competencia. Esta Vuelta a España 2026 acabará el domingo, 13 de septiembre.