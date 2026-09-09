Cómo vender su carro usado con seguridad: los pasos clave para evitar estafas y cerrar el trato sin riesgos

Sin importar la circunstancia que provoque la venta de un carro usado, ya sea para buscar una liquidez o solamente renovar el coche, lo importante es que este sea negociado de una manera segura.

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Hoy en día, pueden presentarse ocasiones en donde el transcurso de la venta derive en estafas o tratos que puedan tener algún riesgo para el vendedor. Es por ello que se deben seguir una serie de pasos que respaldan la legalidad del carro que se encuentra a la venta.

Es por ello que aseguradoras comparten aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta para los ciudadanos que están buscando vender su carro usado de una manera segura y sin algún contratiempo.

¿Cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta antes de vender un carro usado?

Seguros Bolívar informa que, previo a publicar un vehículo con el objetivo de ser vendido, lo ideal es asegurar que todos los documentos del coche se encuentren al día.

Dentro de los puntos que son los más clave, están los siguientes:

Historial de mantenimiento

Estado técnico y mecánico

Revisión técnico-mecánica vigente

Impuestos de vehículo al día

Multas o comparendos pendientes

La aseguradora informa que aquellas revisiones no solamente ofrecen un sentido de confianza para las personas interesadas en adquirir estas unidades, sino que también ayudan a agilizar el proceso de venta y prevenir posibles reclamos.

También existen otros documentos legales que no pueden faltar para llevar a cabo una venta segura. Entre ellos está el contrato de compraventa autenticado, el cual es la base legal del traspaso de propiedad.

Vender un carro usado de manera segura requiere verificar que sus documentos se encuentren al día. Foto: Getty Images/Westend61

Adicionalmente, es necesario el formulario de solicitud de traspaso, también conocido como el formulario único nacional, el cual es diligenciado ante un organismo de tránsito.

Estar paz y salvo ante impuestos y multas también es importante para realizar una venta segura, ya que permiten saber que el coche no cuenta con alguna deuda vigente.

Finalmente, es importante tener el SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes, ya que el no tener estos elementos cuando se realiza una venta puede terminar dejando responsabilidades legales, multas o incluso comparendos que no le tienen que corresponder al comprador.

¿Cómo evitar fraudes al vender el carro usado?

Seguros Bolívar presenta una serie de recomendaciones para que, en caso de vender un carro usado, los vendedores no sufran alguna clase de fraude o estafa, siendo las siguientes:

La venta de un carro usado requiere verificar tanto el estado del vehículo como su situación legal. Foto: Getty Images/Image Source