Gremio de camioneros alerta por reforma tributaria del alcalde Galán: “No es progreso, es castigo económico”

La Alcaldía Mayor de Bogotá realizó la radicación ante el Concejo de la capital de un nuevo proyecto de reforma tributaria. El objetivo por parte de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán es el de cambiar varios tributos que son pagados por los ciudadanos del distrito.

¿Comprar un carro o una moto en Bogotá saldrá más caro con la reforma tributaria de Galán? Las cifras que alimentan el debate

Para el mandatario, se busca que a partir del 2027 se pueda realizar la recaudación de aproximadamente 1,2 billones de pesos anuales, en donde exista una simplificación del sistema tributario; así lo afirmó durante diálogo en El Debate de SEMANA.

Con el fin de lograrlo, se plantea aumentar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) en distintas actividades financieras que se llevan a cabo en Bogotá, en donde estaría pasando al 21x1.000 y que tendría mayor incremento dependiendo del sector.

De acuerdo con el subsecretario de Hacienda de Bogotá, Andrés Felipe Uribe, en diálogo con SEMANA, en el caso del sector automotor, como es el comercio de vehículos como carros y motos, la implementación del impuesto traería un incremento del 11 %.

La propuesta por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá ha tenido una serie de cuestionamientos y rechazos por parte de varias entidades, afirmando que, de ser así, traería varias consecuencias para el sector automotor.

Una de ellas ha sido la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), la cual ha expresado su inconveniente ante el aumento del ICA que fue propuesto por el alcalde Galán, afirmando que no se necesitan más impuestos.

Para la ACC, implementar este incremento en el sector derivaría en la pérdida de empleo para municipios que forman parte de la Sabana y el incremento de precios para todos los bogotanos.

“Desde la ACC vemos muy inconveniente la reforma tributaria que pretende aumentar cargas como el ICA y crear nuevas sobretasas, incluido el sector de transporte y logística. Esto no es progreso, sino un castigo económico para los ciudadanos, comerciantes, empresarios y trabajadores, además de generar desincentivos para crear empresa en la capital. Bogotá debe ser una ciudad amable, que atraiga inversión y genere oportunidades. Eso permite una mayor tributación, no una ciudad que castigue a quienes producen y trabajan en ella”, comenta la entidad en sus redes sociales.

Otros pronunciamientos se han realizado ante la radicación por parte de la Alcaldía de Bogotá. El concejal de Bogotá, Julián Espinosa, emitió su rechazo ante la reforma tributaria propuesta por la administración Galán.

El cabildante expresó que este proyecto, que hoy en día se encuentra en etapa de discusión, golpea de manera directa a las personas que quieren tener un vehículo, ya que les estaría saliendo de mayor precio el costo.

“Las personas que van a comprar un vehículo o una moto, porque este impuesto pasa de 6,9 a 11 por mil en el ICA. Cualquier persona que quiera comprar un vehículo o una moto hoy en Bogotá va a ser castigada. Hay una guerra en contra de la persona que quiere tener un carro o una moto, y que lo sepa la ciudadanía”, afirma el concejal.