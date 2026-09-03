Reforma tributaria de Galán buscaría aumentar impuesto del 21x1.000 en el ICA: bancos y comercios verían impacto

La Alcaldía de Carlos Fernando Galán radicó ante el Concejo de Bogotá hace algunos días el proyecto de reforma tributaria, que cambiaría algunos de los tributos que pagan los ciudadanos y agregaría otros cuantos.

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Entre los aumentos que se proponen, la administración propone un aumento en el impuesto del ICA, que pasaría al 21x1.000. La medida ha generado dudas en la ciudadanía, comerciantes y empresarios, que ahora no saben cómo les aumentará este impuesto en caso de que se apruebe la reforma.

El artículo 72 de la reforma tributaria grava las actividades de las Iglesias, las cuales incluyen la venta de libros, los cafés y las emisoras. Foto: guillermo torres-semana

SEMANA habló con el subsecretario de Hacienda de Bogotá, Andrés Felipe Uribe Medina, quien explicó a fondo la iniciativa y cuáles serían sus alcances. Es importante tener en cuenta que este impuesto no es nuevo y lo que busca es incrementar el recaudo.

Uribe detalló que este impuesto tiene un aumento diferenciado según la actividad económica. Son tres las que tienen un incremento distinguible. Las actividades financieras subirán del 14 % al 21 %. De otro lado, las de comercio de bebidas alcohólicas y tabaco, que también subirán al 21 %, y comercio de vehículos, que queda en el 11 %.

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Respecto a la razón del porqué el Distrito ajustó el aumento al 21x1.000, el funcionario aseguró que la normativa colombiana les permite cobrar una tarifa de hasta el 30x1.000, por lo que les pareció razonable el aumento, pues en el caso de las entidades financieras, la tarifa es menor a la que les cobran en otras ciudades.

El subsecretario de Hacienda, Andrés Felipe Uribe Medina, aseguró que el proyecto de reforma tributaria busca fortalecer la autonomía fiscal de Bogotá y aumentar los recursos para la ciudad. Foto: Stock

“Por ejemplo, en Barranquilla hay una tarifa del 30x1.000 y en Cali recientemente aprobaron una tarifa del 25x1.000. Es una cifra razonable la de Bogotá”, agregó.

Respecto a la modalidad bajo la que se cobra, este impuesto se hace de manera bimestral y se calcula sobre los ingresos brutos que tiene un negocio. Para los bancos, la base gravable se determina según los ingresos que registró la entidad bancaria en la ciudad donde se encuentra específicamente.

El subsecretario Uribe detalló que el proyecto parece ir bien en el Concejo de Bogotá, pues aunque no han iniciado las discusiones, hay tres ponentes del proyecto en la Comisión de Hacienda y los tres radicaron una ponencia positiva.

“No tenemos líneas rojas. Nuestra línea es integral y es la de sacar un proyecto adelante que le dé autonomía fiscal al Distrito y nos permita construir un proyecto de ciudad inteligente hacia el futuro”, detalló.

Según la Secretaría de Hacienda, el ajuste propuesto para el comercio de bebidas alcohólicas no afectaría a tiendas de barrio ni bares, sino a establecimientos de grandes superficies. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

Una de las preocupaciones es la de si afecta a los pequeños empresarios, tenderos o tiendas de barrio, entre otros. El funcionario aseguró que, en el tema de licores, el impuesto solo afecta a tiendas de grandes superficies, no a bares ni a tiendas.