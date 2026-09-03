Canciller Omar Bula dio parte de tranquilidad sobre producción de pasaportes tras auto que frenó convenio con Portugal

El canciller Omar Bula aseguró que tras conocer el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que paró el convenio de producción de pasaportes con Portugal, han venido trabajando para tomar medidas.

Suspenden provisionalmente convenios del nuevo modelo de pasaportes de Petro: Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó la decisión

Bula dijo que la producción de las libretas está garantizada y le solicitó a los connacionales no acudir a sacar los documentos de manera apresurada.

“Queremos enviar un mensaje de calma, no se va a interrumpir la producción de pasaportes, la ciudadanía debe estar tranquila. La prioridad es esa continuidad para que los ciudadanos no se vean afectados”, aseguró Bula.

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