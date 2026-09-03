Política

Canciller Omar Bula dio parte de tranquilidad sobre producción de pasaportes tras auto que frenó convenio con Portugal

El funcionario del Gobierno aclaró que se mantendrá la entrega regular de los documentos en las oficinas diplomáticas.

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Redacción Semana
3 de septiembre de 2026 a las 10:44 a. m.
El canciller Omar Bula se refirió a la decisión judicial.
El canciller Omar Bula se refirió a la decisión judicial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El canciller Omar Bula aseguró que tras conocer el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que paró el convenio de producción de pasaportes con Portugal, han venido trabajando para tomar medidas.

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Bula dijo que la producción de las libretas está garantizada y le solicitó a los connacionales no acudir a sacar los documentos de manera apresurada.

“Queremos enviar un mensaje de calma, no se va a interrumpir la producción de pasaportes, la ciudadanía debe estar tranquila. La prioridad es esa continuidad para que los ciudadanos no se vean afectados”, aseguró Bula.

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