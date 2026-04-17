Así puede sacar su pasaporte en Bogotá y en el exterior sin cita: horarios y puntos de atención

Con el propósito de poder brindar los servicios de trámite de pasaportes a aquellos colombianos que planean viajar al exterior, la Cancillería de Colombia informó que el proceso de expedición de pasaportes se realizará con total normalidad en la ciudad de Bogotá.

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De acuerdo con la entidad, las sedes Centro y Norte continúan prestando servicio a los ciudadanos en un horario de atención de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., esto a pesar de la jornada de día cívico para este 17 de abril de 2026 que fue decretada por el presidente Gustavo Petro para poder promover una reflexión ante el cuidado de recursos naturales en el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que, a pesar del día establecido por el Gobierno Nacional, dispondrán sus servicios a los ciudadanos que vayan a realizar su trámite de pasaporte, añadiendo que no se requiere la necesidad de agendar una cita previa para ser atendidos por la entidad. “Los usuarios pueden acercarse directamente a cualquiera de las sedes con la documentación requerida”, comentan en el comunicado.

Dentro de los anuncios por parte de esta oficina está el de seguir facilitando todos los servicios posibles para que la ciudadanía pueda acceder a ellos, por lo que serán llevadas a cabo unas jornadas especiales de atención para los próximos sábados 18 y 25 de abril para las oficinas de pasaportes en las sedes Centro y Norte. Los horarios de atención se realizarán de las 8:00 a.m. a la 1:00 p.m.

Jornadas extendidas para colombianos en el exterior

La Cancillería de Colombia ha implementado un ampliamiento en las jornadas para expediciones y renovaciones de pasaportes en distintos consulados de Estados Unidos, España y Chile.

La entidad pondrá en marcha jornadas extendidas hasta el 30 de abril para aquellos colombianos que no viven en el país y que no han podido acceder al documento. Dentro de esta medida tampoco será necesario agendar una cita previa para poder acceder a los servicios de la entidad.

Las jornadas de habilitación se realizarán de lunes a viernes junto con las jornadas extendidas; el horario varía de acuerdo con la ciudad en que se realice el trámite de pasaporte. Los consulados y sus horarios son los siguientes:

Estados Unidos

Nueva York:

Dirección: 10 East 46th Street, New York, NY 10017

Sábado 25 de abril: jornada en Brentwood (Long Island), de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

La jornada se llevará a cabo en La Espiguita Soccer Academy (1795 Brentwood Rd, Brentwood, NY 11717).

Requisito: agendar cita y presentar certificado electoral (10 % de descuento).

Correo: cnuevayork@cancilleria.gov.co

Newark:

Dirección: 550 Broad Street, Piso 3, Newark, NJ 07102

Hasta el 30 de abril: atención de lunes a viernes, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Martes: atención exclusiva para mayores de 60 años, sin cita y con pico y cédula.

Jueves: misma dinámica para residentes de Pensilvania.

Sábado 18 de abril: jornada en Elizabeth (Iglesia Inmaculada Concepción, 417 Union Avenue), de 8:30 a. m. a 3:00 p. m.

Sábado 25 de abril: atención en la sede del consulado con citas adicionales.

Correo: cnewark@cancilleria.gov.co

Miami:

Dirección: 280 Aragón Avenue, Coral Gables, FL 33134

Hasta el 30 de abril: atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sábado 18 de abril: jornada de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Sábado 25 de abril: jornada de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Entrega de pasaportes sin cita: miércoles 22 y 29 de abril, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Importante: Agendar cita a las 10:00 a. m. para el siguiente día hábil.

Correo: cmiami@cancilleria.gov.co

Orlando:

Dirección: 5850 T.G. Lee Blvd, Suite 260, Orlando, FL 32822

Hasta el 30 de abril: atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Requisito: Enviar solicitud al correo jornadapasaportesorl@cancilleria.gov.co junto con comprobante de domicilio en el centro o norte de Florida.

Correo: corlando@cancilleria.gov.co

España

Madrid:

Dirección (Embajada): P.º del Gral. Martínez Campos, 48, Chamberí, 28010 Madrid

Dirección (Consulado): C. de los Madrazo, 8, Centro, 28014 Madrid

Hasta el 30 de abril: jornadas extendidas para expedición y renovación de pasaportes.

Horarios Embajada: 10:00 a. m. a 2:00 p. m. y 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

Horarios Consulado: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

La agenda se habilita diariamente a las 10:00 a. m. para el siguiente día hábil.

Descuento: 10 % presentando certificado electoral.

Correo: cmadrid@cancilleria.gov.co

Valencia:

Dirección: Plaza Tetuán No. 8, Planta 2 y 3, CP 46003, Valencia

Del 7 al 30 de abril: atención de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. sin cita previa.

Jornadas en consulado: 28, 29 y 30 de abril.

Jornadas en Casa de la Diversidad: 22 y 23 de abril.

Consulados móviles:

Torrente: 20 y 21 de abril Cullera: 24 de abril Calpe: 25 y 27 de abril

Descuento: 10 % con certificado electoral.

Correo: cvalenciaespana@cancilleria.gov.co

Barcelona:

Dirección: Pau Claris No. 102, 1.º 1.ª, 08009, Barcelona

Del 7 al 29 de abril: atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. (con cita previa).

Sábados 18 y 25 de abril: atención de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Consulado móvil: 30 de abril en Girona, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Correo: cbarcelona@cancilleria.gov.co

Bilbao:

Dirección: Calle Alameda de Urquijo 2, 6ª Planta, CP 48008, Bilbao

Hasta el 30 de abril: atención de lunes a viernes, jornada continua de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

No requiere cita previa.

Chile

Santiago de Chile:

Dirección: Andrés Bello 2211, Oficina 103, Providencia, Santiago

Lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

No requiere cita previa.

Correo: csantiago@cancilleria.gov.co