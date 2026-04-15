Viajar hacia o desde Estados Unidos depende de que el pasaporte esté vigente, sea legible y cumpla con condiciones básicas de integridad, según normas oficiales de control migratorio.

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Pasaporte en regla: filtro que aplican en embarque o ingreso al país

Las normas de entrada y salida de Estados Unidos se basan en un marco migratorio que exige que toda persona que viaje internacionalmente cuente con un pasaporte válido, auténtico y en condiciones adecuadas de uso.

Este documento es el principal medio de identificación aceptado para cruzar fronteras y su verificación es obligatoria tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos (Travel.State.Gov), el pasaporte debe estar vigente y permitir una lectura e identificación claras del titular.

Si el documento presenta daños importantes, alteraciones visibles o problemas que dificulten su verificación, como páginas faltantes, deterioro severo o información ilegible, puede ser considerado no válido para viajar.

En estos casos, las aerolíneas también pueden negar el embarque, ya que son responsables de comprobar la documentación antes del vuelo.

Para los ciudadanos estadounidenses, el pasaporte es el documento principal para viajar fuera del país y regresar, y debe mantenerse en condiciones aceptables para ser reconocido por las autoridades migratorias y las aerolíneas.

El pasaporte es el principal documento de control en los aeropuertos de Estados Unidos y su revisión es obligatoria antes de cada viaje internacional.. Foto: Getty Images

En el caso de los viajeros extranjeros, el ingreso a Estados Unidos está sujeto a la presentación de un pasaporte válido durante toda la estadía prevista, además del cumplimiento de los requisitos migratorios correspondientes según el tipo de visa o exención aplicable.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establece que la admisión al país se determina en el punto de entrada, donde un oficial revisa la documentación y verifica la identidad del viajero.

Este proceso incluye la inspección del pasaporte y otros documentos requeridos, y la decisión final de ingreso depende de esa evaluación.

En el ámbito internacional, muchos países, incluido Estados Unidos en la práctica operativa de viajes, aplican la recomendación de que los pasaportes tengan una vigencia suficiente para cubrir la duración del viaje, con frecuencia extendida a seis meses.

Lo anterior, como medida preventiva ante eventuales cambios en itinerarios o estancias prolongadas.

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El control migratorio también involucra a las aerolíneas, que tienen la obligación de verificar que los pasajeros cumplan con los requisitos documentales del país de destino antes del embarque.

Si el pasaporte no cumple con las condiciones exigidas, la compañía aérea puede impedir el abordaje, incluso antes de llegar al control fronterizo.

En conjunto, el sistema migratorio estadounidense se basa en la verificación estricta de la documentación de viaje, donde el estado físico del pasaporte, su validez y su capacidad de identificación son factores determinantes para permitir el ingreso o salida del país.

Esto, junto con la evaluación individual que realizan los oficiales de migración en cada caso.