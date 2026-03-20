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Fianzas para visas en EE. UU.: lo que los colombianos deben saber

Estados Unidos exige a ciudadanos de 50 países pagar una fianza reembolsable para obtener visas de turismo y negocios, pero Colombia no figura entre ellos.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

20 de marzo de 2026, 12:59 p. m.
La nueva política establece que ciudadanos de 50 países deberán consignar fianzas de hasta 15.000 dólares como garantía de retorno
La nueva política establece que ciudadanos de 50 países deberán consignar fianzas de hasta 15.000 dólares como garantía de retorno Foto: Composición Semana / Getty images/Colprensa

A partir del 2 de abril de 2026, Estados Unidos amplía la exigencia de fianzas para visas B1/B2. Los colombianos, sin embargo, no están incluidos, según informó el Departamento de Estado.

Ciudadanos de 50 países deberán pagar 15.000 dólares para obtener visados de EE. UU., ¿está Colombia en el listado?

Colombia y la fianza: lo que necesitas saber

Estados Unidos ha reforzado sus controles sobre visas de turismo y negocios con el objetivo de reducir las estancias irregulares.

La nueva política establece que ciudadanos de 50 países deberán consignar fianzas de hasta 15.000 dólares como garantía de retorno.

La fianza es reembolsable: se devuelve si el viajero cumple con los términos de su visa y regresa a su país dentro del plazo autorizado, o si decide no viajar, como lo ha informado la agencia AP.

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A pesar de las especulaciones en redes sociales y medios regionales, Colombia no figura entre los 50 países que deben pagar la fianza.

Esto significa que, por el momento, los colombianos no deberán consignar ninguna suma para obtener visas de turismo o negocios en EE. UU.

Entre los países incorporados a la lista se encuentran naciones africanas, asiáticas y algunos países latinoamericanos y caribeños.

El Departamento de Estado ha justificado esta medida como parte de un esfuerzo más amplio para evitar los excesos de estadía, que generan costos promedio de 18.000 dólares por caso.

Esto incluye procesos de deportación y administración migratoria.

La política también busca incentivar que quienes viajen con fines legítimos regresen a sus países de origen y no se queden más tiempo del autorizado.

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Pasajeros en un aeropuerto de Estados Unidos mientras las autoridades migratorias aplican nuevas reglas de fianzas para visas de algunos países. Foto: Getty Images

Países incluidos en la lista de fianza para visas en EE. UU.

Las naciones incluidas en esta política son:

Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benin, Bután, Botswana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán.

También hacen parte de la lista Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, ​Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabwe.

A esto se suman: Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

La medida ha generado debates sobre su impacto económico, especialmente para viajeros de países con menos recursos, quienes podrían tener dificultades para reunir la fianza si algún día se amplía la lista.

Sin embargo, expertos en migración destacan que esta política no impide el acceso a la visa, sino que funciona como un mecanismo de garantía.

Por ahora, los colombianos pueden planear sus viajes a Estados Unidos sin preocuparse por la fianza

Se recomienda mantenerse atentos a posibles actualizaciones de la política.

El Departamento de Estado realiza revisiones periódicas basadas en estadísticas de sobreestadía y podría modificar la lista de países en el futuro.