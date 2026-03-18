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Ciudadanos de 50 países deberán pagar 15.000 dólares para obtener visados de EE. UU., ¿está Colombia en el listado?

El dinero depositado se devolverá a los beneficiarios de la visa que regresen a sus países en el tiempo establecido.

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Redacción Mundo
18 de marzo de 2026, 8:48 a. m.
Esta medida pretende impedir que los visitantes prolonguen su estancia en el país
Esta medida pretende impedir que los visitantes prolonguen su estancia en el país Foto: AP / Adobe Stock

La administración del presidente Donald Trump exigirá a los ciudadanos de 50 países que depositen una fianza de 15.000 dólares para solicitar la entrada a Estados Unidos, según informó el miércoles un funcionario del Departamento de Estado.

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El funcionario, que habló bajo condición de anonimato con Reuters, dijo que se están agregando 12 países a una lista que ya incluye otras 38 naciones, en su mayoría en África, según un artículo del medio citado por el Departamento de Estado.

La ampliación del programa de garantías económicas para visados, que obliga a los ciudadanos extranjeros a abonar 15.000 dólares con el fin de obtener un visado B1 o B2 destinado a viajes de negocios o turismo, comenzará a aplicarse a partir del 2 de abril.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, esta medida pretende impedir que los visitantes prolonguen su estancia en el país más allá del periodo autorizado por sus visados.

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Las naciones incluidas anteriormente son Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benin, Bután, Botswana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kirguistán, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, ​Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabwe.

A este listado se suman: Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

En el listado no se encuentra Colombia, sin embargo naciones latinoamericanas como Cuba y Venezuela si deberán cumplir este requisito.

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Los ciudadanos de estos países deberán pagar este monto de dinero que será regresado tras su salida del país Foto: Getty Images/iStockphoto

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