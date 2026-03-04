Estados Unidos

Golpe a los migrantes: las universidades públicas de Florida suspenden temporalmente la contratación de extranjeros con visas H1-B

Nuevamente, el gobernador de la Florida ordenó medidas enérgicas contra lo que describió como “abuso de visas” en las universidades.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

4 de marzo de 2026, 3:30 p. m.
Universidades de Florida no contratarán nuevos profesores con visa H-1B, tras solicitud de Ron DeSantis.
Universidades de Florida no contratarán nuevos profesores con visa H-1B, tras solicitud de Ron DeSantis. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

En los últimos meses, el debate sobre el uso de visas de trabajo para profesionales extranjeros en Estados Unidos ha ganado atención pública, especialmente en el contexto de la educación superior y los mercados laborales locales. El programa de visas H-1B, establecido por el gobierno federal, permite a empleadores estadounidenses contratar profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, entre otras áreas de alta capacitación técnica.

Florida ejecuta a un hombre acusado de asesinato de un policía: es la tercera pena de muerte aplicada este año en el estado

Las universidades públicas forman parte tradicionalmente de los empleadores que han recurrido a esta categoría para reclutar académicos, investigadores y especialistas cuya experiencia no siempre se encuentra fácilmente en el mercado interno. El programa H-1B ofrece 65.000 visas al año, con 20.000 adicionales para quienes poseen títulos avanzados, y usualmente otorga permisos de trabajo de tres a seis años a quienes lo obtienen.

La controversia reciente surge de una medida tomada por las autoridades educativas y políticas del estado de Florida dirigida a cambiar cómo estas instituciones participan en el esquema de visas H-1B. Esta semana, la Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal de Florida aprobó una normativa que establece una suspensión temporal en la contratación de nuevos empleados con visas H-1B en las 12 universidades públicas del estado. La regulación permanecerá vigente hasta el 5 de enero de 2027, según documentos oficiales publicados en la página web de la junta.

FedEx enfrenta críticas por el aumento en el uso de visas H-1B mientras ejecuta recortes de personal en Estados Unidos, en medio de un contrato federal multimillonario.
Florida fue crítico con el aumento en el uso de visas H-1B. Foto: Composición Semana / Getty images

Este movimiento se produce tras una directiva del gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitida en octubre de 2025, en la que instó a las instituciones a tomar medidas enérgicas contra lo que él describió como “abuso de visas” en el ámbito universitario, sugiriendo que algunas de estas contrataciones podrían desplazar a trabajadores estadounidenses disponibles para los mismos puestos.

Estados Unidos

Código Azul vuelve a activarse en Nueva York y Newark por frío extremo: abren refugios y entregan abrigos gratis

Estados Unidos

Florida ejecuta a un hombre acusado de asesinato de un policía: es la tercera pena de muerte aplicada este año en el estado

Estados Unidos

Melania Trump hace historia en la ONU en medio de la guerra en Medio Oriente: el poderoso mensaje que lanzó por los niños y la paz mundial

Estados Unidos

Tribunales de Nueva York en contra de Trump: nuevo impedimento al presidente de EE. UU.

Estados Unidos

¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

Salud

Día Mundial de la Obesidad: recomendaciones clave para una nutrición saludable

Estados Unidos

Spring Break 2026 ya comenzó en Miami Beach: nuevas medidas marcan el pulso de la temporada

Noticias Estados Unidos

¿Ciudadanos colombianos afectados? Este es el impacto de la congelación de visas de Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos cambia las reglas migratorias para trabajadores religiosos y elimina una espera clave

Noticias Estados Unidos

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

Más de 600 beneficiarios fueron aprobados para visados H-1B por las 12 escuelas de Florida el año pasado, como lo evidencian los datos del sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). En octubre del año pasado, DeSantis afirmó que las universidades “estaban importando trabajadores extranjeros con visas H-1B en lugar de contratar a estadounidenses calificados y disponibles para realizar el trabajo”.

Bajo la medida, quienes ya trabajan en las universidades con este estatus no se verán afectados en sus renovaciones de visa ni en su permanencia laboral. El Estado también contempla que esta pausa permita analizar el impacto de cambios recientes en el entorno migratorio y educativo, incluidos ajustes regulatorios como el aumento de tarifas para nuevas solicitudes de este tipo de visa, aprobado a nivel federal el año pasado.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldó públicamente la medida
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió mayores controles sobre la contratación de gente con visa H-1B. Foto: Getty Images

Organismos del sector educativo y defensores del intercambio académico internacional han señalado que esta suspensión podría tener efectos negativos en la capacidad de las universidades para atraer talento especializado y sostener líneas de investigación competitivas a nivel global, particularmente en campos como ciencia, ingeniería y medicina, donde la participación de profesionales internacionales ha sido tradicional.

Más de Estados Unidos

Autoridades de Nueva York y Newark activaron el Código Azul ante temperaturas bajo cero, habilitando refugios y centros de calentamiento para proteger a personas sin hogar o sin calefacción.

Código Azul vuelve a activarse en Nueva York y Newark por frío extremo: abren refugios y entregan abrigos gratis

p2

Florida ejecuta a un hombre acusado de asesinato de un policía: es la tercera pena de muerte aplicada este año en el estado

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos

Melania Trump hace historia en la ONU en medio de la guerra en Medio Oriente: el poderoso mensaje que lanzó por los niños y la paz mundial

x

Tribunales de Nueva York en contra de Trump: nuevo impedimento al presidente de EE. UU.

La deportista colombiana Nicolth Hernandez-Lucero fue detenida por el ICE - Instagram (@Nicolth_Lucero)

¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

x

Día Mundial de la Obesidad: recomendaciones clave para una nutrición saludable

Miami Beach, en Florida, es uno de los lugares más turísticos del país.

Spring Break 2026 ya comenzó en Miami Beach: nuevas medidas marcan el pulso de la temporada

El documento diferente al pasaporte y a la visa con el que puede ingresas a Estados Unidos temporalmente.

Miami habilita en marzo jornada especial para tramitar el pasaporte de EE. UU. sin cita previa

x

Donald Trump no habría tenido la iniciativa: Marco Rubio revela por qué EE. UU. se sumó a los bombardeos en Irán

Noticias Destacadas