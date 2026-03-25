Alivio para reservas petroleras norteamericanas: ¿se acerca el fin de la incertidumbre?

Las reservas comerciales de crudo registraron un fuerte aumento la semana pasada en Estados Unidos, según datos publicados el miércoles por la Agencia de Información sobre Energía (EIA), alcanzando su nivel más alto desde junio de 2024.

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Durante el período de siete días terminado el 20 de marzo, los inventarios aumentaron en 6,9 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba, por el contrario, una caída de alrededor de 1,3 millones, según el consenso reunido por la agencia Bloomberg. Esto también puede suponer una señal de recuperación de Estados Unidos en materia petrolera.

Petróleo de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Al término de este quinto incremento semanal consecutivo, las reservas comerciales se situaron en 456,2 millones de barriles.

Las reservas estratégicas, muy observadas en los últimos tiempos debido a las perturbaciones relacionadas con la guerra en Oriente Medio, se mantuvieron, por su parte, sin cambios.

El gobierno estadounidense ha prometido liberar progresivamente 172 millones de barriles de los 415 millones de los que dispone el país, con el fin de apoyar a un mercado petrolero falto de barriles procedentes del golfo Pérsico y, de ese modo, poder subsanar algunas problemáticas que se han presentado a raíz de esta situación.

El aumento de las reservas comerciales se debe, en particular, a una fuerte caída de las exportaciones estadounidenses (-32%), que alcanzaron su nivel más bajo desde noviembre. Las importaciones también disminuyeron (-10%).

La producción estadounidense se redujo muy ligeramente, a 13,66 millones de barriles diarios, mientras que las refinerías aumentaron su ritmo de trabajo hasta el 92,9%, frente al 91,4% del período anterior.

La cantidad de productos entregados al mercado estadounidense (indicador implícito de la demanda) disminuyó (-8%), pero logra mantenerse justo por encima del umbral simbólico de los 20 millones de barriles diarios.

Donald Trump y el petróleo. Foto: AP/Getty Images

Como ha ocurrido desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, la publicación de este informe no tuvo incidencia en los precios del petróleo, ya que los operadores mantienen la mirada puesta en los acontecimientos geopolíticos.

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Además, el gobierno norteamericano, encabezado por el republicano Donald Trump, también ha indicado una exención durante un período de 60 días a la denominada Ley Jones, la cual prohibía que embarcaciones de otros países transportaran carga entre los distintos puertos de Estados Unidos.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, precisó que esta exención “permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante sesenta días”.

*Con información de AFP.