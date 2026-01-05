Estados Unidos

El petróleo sube mientras crece la duda de que EE. UU. pueda explotar rápidamente las reservas venezolanas pese al anuncio de Trump

El presidente estadounidense anunció que explotaría crudo en cuanto capturó al dictador Nicolás Maduro.

Redacción Mundo
5 de enero de 2026, 9:10 p. m.
Tras la detención de Maduro, el petróleo ha aumentado su precio.
Tras la detención de Maduro, el petróleo ha aumentado su precio. Foto: Getty Images

Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes, en un mercado que duda que las empresas estadounidenses puedan explotar de inmediato las gigantescas reservas de crudo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, en la madrugada del sábado 3 de enero.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió un 1,66 % a 61,76 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en febrero, avanzó 1,74 % a 58,32 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado que autorizaría a las compañías petroleras estadounidenses a explotar las inmensas reservas de crudo de Venezuela. El país cuenta con las mayores reservas probadas del mundo, con más de 303.000 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por delante de Arabia Saudita e Irán, pero la producción es actualmente baja, en torno a un millón de barriles al día.

Trump + Maduro
Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: Getty

Un eventual levantamiento del embargo petrolero a Venezuela y la intención manifestada por Washington de explotar sus reservas son, en teoría, factores bajistas para el crudo. Pero “toda esperanza de una rápida reapertura de los grifos se desvaneció pronto” el lunes, explicó a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Estos son los principales obstáculos que enfrenta Delcy Rodríguez para gobernar Venezuela tras las amenazas de Trump

Para producir significativamente más, “las necesidades de inversión son enormes”, explica Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management. Además de sus infraestructuras envejecidas, el país cuenta con “petróleo crudo pesado y ácido que no todas las refinerías pueden procesar”, añade.

Según este experto, las compañías petroleras estadounidenses, además, “actuarán con prudencia antes de invertir masivamente, especialmente debido a los problemas políticos y de seguridad que podrían seguir siendo importantes” en el país.

NICOLÁS MADURO
Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados por EE. UU. el 3 de enero. Foto: GC Images

El analista señala, asimismo, que las petroleras saben que un aumento de la producción podría hacer bajar los precios y deteriorar sus beneficios. Los precios del crudo ya están lastrados por las perspectivas de superávit de oferta, debido a los incrementos de producción decididos por productores de primer orden.

Precios del petróleo se mueven a la baja tras intervención de EE. UU. en Venezuela

Paralelamente, “parecería que algunos petroleros” sometidos al bloqueo naval estadounidense en Venezuela han “huido (...) desactivando sus transpondedores”, señala Kilduff.

Evana, un petrolero, está atracado en el puerto de El Palito en Puerto Cabello, Venezuela.
Decenas de buques petroleros de Venezuela se han retirado tras la captura de Maduro. Foto: AP

Al menos 16 buques sancionados abandonaron las aguas venezolanas tras la captura de Maduro, según varias empresas especializadas en vigilancia marítima.

Trump sobre Petro: “No lo estará haciendo por mucho más tiempo”. Dice que una operación militar en Colombia “suena bien para mí”

Trece de estos buques están cargados, con unos 12 millones de barriles de crudo y combustible destinados principalmente a China, indicó a la AFP el sitio de seguimiento marítimo TankerTrackers.com.

Con información de AFP.

Ingeniero con uniforme de protección trabajando

