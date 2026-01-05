Este lunes por la mañana, Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada, en helicóptero y vehículo blindado, desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York, según imágenes retransmitidas por la televisión estadounidense.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump insistió en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez; sin embargo, ella deberá enfrentar ciertos obstáculos para gobernar.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, hizo un llamado al diálogo y al respeto en su mensaje dirigido a Estados Unidos, en medio de un escenario de alta tensión diplomática. Foto: Fotos tomadas de Instagram de Delcy Rodríguez.

Las dificultades de Delcy Rodríguez

1. Amenazas directas y presión desde Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado advertencias públicas dirigidas a Delcy Rodríguez, al señalar que podría enfrentar consecuencias incluso más severas que las de Nicolás Maduro si no acata las demandas de su gobierno. Estas declaraciones incrementan de forma significativa la presión externa sobre su liderazgo y su margen de decisión política.

2. Exigencias sobre el control de recursos

Trump ha planteado que cualquier autoridad venezolana debe permitir a Estados Unidos un acceso amplio y sin restricciones a recursos estratégicos, en particular al petróleo, condicionando cualquier tipo de cooperación a la aceptación de estas condiciones.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump. Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

3. Contradicciones en el discurso interno

Rodríguez intenta proyectarse como una figura capaz de encabezar una transición ordenada y dialogante, pero enfrenta un discurso interno contradictorio: mientras promueve la cooperación con Washington, al mismo tiempo rechaza la intervención extranjera y sostiene que Maduro sigue siendo el presidente legítimo. Esta falta de coherencia debilita su autoridad política.

4. Respaldo militar e institucional en una situación frágil

Aunque formalmente cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada, que continúa reconociendo a Maduro como comandante en jefe, la captura del mandatario por parte de Estados Unidos ha generado tensiones internas y dudas sobre la solidez de la lealtad militar y el control real del aparato estatal.

El presidente Trump le dice a Delcy Rodríguez que pagará “un alto precio, incluso mayor que Maduro” si no hace lo correcto. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

5. Dudas sobre su autoridad y el rumbo de una transición

El escenario político venezolano permanece marcado por la incertidumbre. Sectores de la oposición, actores internacionales y analistas cuestionan quién posee la legitimidad para gobernar, mientras Estados Unidos evita reconocer a líderes opositores como interlocutores centrales, dejando a Rodríguez en una posición indefinida para encabezar un proceso de transición.

6. Exigencias de cambios democráticos profundos

En el ámbito nacional e internacional persiste la presión para que Venezuela avance hacia una transición democrática efectiva, que incluya la liberación de presos políticos y el respeto a procesos electorales. Estas demandas complican el rol de Rodríguez, dada su identificación con el chavismo.