Mundo

🔴En vivo | Captura de Nicolás Maduro: así pasó su primera noche en una cárcel de EE. UU.

Siga el minuto a minuto de la tensa situación que se vive en Venezuela tras la caída del régimen.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
4 de enero de 2026, 11:40 a. m.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amaneció este domingo, 4 de enero, en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control de ese país suramericano rico en petróleo.

Los secretos de la operación Absolute Resolve: el New York Times revela los asombrosos detalles de cómo cayó Nicolás Maduro

Comandos militares apresaron en la madrugada del sábado, 3 de enero, a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en Caracas y sus alrededores, en una operación que se discutirá el próximo lunes de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El líder izquierdista fue extraído del país rumbo a Estados Unidos, donde finalmente fue llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo.

NICOLÁS MADURO, CAPTURA
Nicolás Maduro es escoltado por agentes de la DEA a su llegada a Nueva York. Foto: AFP

Siga el minuto a minuto

Lo que tienes que saber

Mundo

Los secretos de la operación Absolute Resolve: el New York Times revela los asombrosos detalles de cómo cayó Nicolás Maduro

Mundo

De Caracas a Washington: claves de la captura de Nicolás Maduro y el futuro de Venezuela. “Su caída no implica el fin del chavismo”

Mundo

Donald Trump le apuesta a manejar a control remoto a Venezuela y negociaría con el chavismo: ¿Qué pasará con Delcy Rodríguez?

Mundo

La caída del dictador: así se vivió en Caracas la captura de Nicolás Maduro

Noticias Estados Unidos

Estos son los estadounidenses más solitarios, según un nuevo estudio: ¿usted está entre ellos?

Bogotá

“Viene un boom económico”: aliado de María Corina Machado en Colombia proyecta la reconstrucción de Venezuela

Mundo

Este es el temido centro de detención donde Maduro permanecerá a la espera de un juicio: desde narcos y criminales hasta figuras mediáticas han estado allí

Cúcuta

Así vivieron venezolanos desde Cúcuta el primer día de la caída de Nicolás Maduro: “Es muy impactante”

Cúcuta

Periodista de SEMANA estuvo retenido por la guardia venezolana cuando hacía un cubrimiento en la frontera con Cúcuta: “Me interrogaron”

Política

Lo último: la Asamblea del Atlántico ya aceptó la renuncia de Nicolás Petro, en medio del escándalo por el supuesto ingreso de dineros irregulares a la campaña de Gustavo Petro

En Vivo

6:30 a. m.
Corea del Norte denuncia “grave violación de la soberanía”
Ver mas
6:00 a. m.
¿Quién gobernará Venezuela?
Ver mas
6:30 a. m.
Corea del Norte denuncia “grave violación de la soberanía”

Corea del Norte denunció este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de su acérrimo enemigo Estados Unidos, como una “grave violación de la soberanía”, informó la prensa estatal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano “denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía”, afirmó un portavoz de esa cartera en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA.

El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos”, añadió.

6:00 a. m.
¿Quién gobernará Venezuela?

De momento no está claro quién asumirá la presidencia en Venezuela, si bien Donald Trump aseguró en una rueda de prensa que Estados Unidos va a “gobernar” el país hasta que se pueda “llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”.

Sin dar detalles, indicó que el proceso será liderado por miembros de su gabinete “en colaboración” con la oposición venezolana.

Sin embargo, Trump pareció apartar a la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, de quien dijo que “le sería muy difícil estar al frente del país”.

“No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país”, zanjó el mandatario, a quien Machado le dedicó el Nobel.

La líder ya había dicho que Edmundo González, quien asegura que Maduro le robó la presidencia en las elecciones del 28 de julio de 2024, “debe asumir de inmediato” el poder.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció el sábado en la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez “asuma” las funciones del “cargo de presidenta de la República”.

El fallo descartó la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes, y parece contradecir declaraciones de Trump, quien señaló que Rodríguez le manifestó a su gobierno su disposición a colaborar.

*Con información de AFP.