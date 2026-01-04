🔴En vivo | Captura de Nicolás Maduro: así pasó su primera noche en una cárcel de EE. UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amaneció este domingo, 4 de enero, en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control de ese país suramericano rico en petróleo.

Los secretos de la operación Absolute Resolve: el New York Times revela los asombrosos detalles de cómo cayó Nicolás Maduro

Comandos militares apresaron en la madrugada del sábado, 3 de enero, a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en Caracas y sus alrededores, en una operación que se discutirá el próximo lunes de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El líder izquierdista fue extraído del país rumbo a Estados Unidos, donde finalmente fue llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo.

Nicolás Maduro es escoltado por agentes de la DEA a su llegada a Nueva York. Foto: AFP

