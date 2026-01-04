MUNDO

Los secretos de la operación Absolute Resolve: el New York Times revela los asombrosos detalles de cómo cayó Nicolás Maduro

La CIA estaba desde agosto en el país y hubo una fuente clave. “Estados Unidos sabía por dónde se movía, qué comía e incluso qué mascotas tenía”.

Cristina Castro

4 de enero de 2026, 11:09 a. m.
Estas son las imágenes de la captura de Nicolás Maduro. Así llegó el dictador a Nueva York.

La operación para la captura de Nicolás Maduro será considerada por años una de las más meticulosas, sofisticadas y asombrosas labores militares y de inteligencia de los Estados Unidos. Este 3 de enero, el mundo vio con perplejidad cómo la fuerza Delta pudo entrar a Caracas en la madrugada y extraer, sin desatar una ola de violencia, al dictador y a su esposa, quienes dormían plácidamente en sus camas.

El diario The New York Times revela este domingo todo lo que pasó meses atrás para poder llegar a este punto: las acciones de la CIA en territorio venezolano, las órdenes de Donald Trump y los intentos fallidos de Maduro por llegar a una negociación con los Estados Unidos.

El medio narra cómo se trató de un trabajo de meses, en el que no se soltó nunca la cuerda. Los agentes de inteligencia llegaron al país desde agosto del año pasado. “El equipo de la CIA se movió por Caracas, permaneciendo oculto durante meses durante su estancia en el país. La inteligencia recopilada sobre los movimientos diarios del líder venezolano, combinada con una fuente cercana a Maduro y una flota de drones furtivos que sobrevolaban la zona en secreto, permitió a la agencia descifrar detalles minuciosos de sus rutinas”, sostiene el medio.

El diario explica que como la embajada de los Estados Unidos está cerrada, los agentes tenían una dificultad adicional y es no tener un suelo con protección diplomática, como si habría ocurrido en otro país del mundo.

En esa misión, la CIA logró tener información al detalle y al instante de todo lo que hacía el dictador. “Estados Unidos sabía por dónde se movía, qué comía e incluso qué mascotas tenía”.

Varias personas que participaron en esa gesta hablaron con el diario bajo la condición de anonimato. Tras el cerco que sabía le tenían los Estados Unidos, Maduro se movía en varios complejos, y para poder concretar la operación, todo debía suceder en el lugar donde las fuerzas de inteligencia tenían todo planeado.

El medio revela que la meta era ejecutar el plan en la temporada de vacaciones, en donde las fuerzas militares suelen bajar la guardia.

Paralelamente, no se descartaba tampoco que Maduro pudiera entregar el poder por la vía de una negociación. El mismo presidente norteamericano había sido el encargado de contar que había hablado telefónicamente con Maduro. Varios medios internacionales han comenzado a revelar los detalles de ese cruce que apenas duró 15 minutos, según Reuters.

En esa conversación, Trump le planteó de frente a Maduro que saliera del país y el dictador, a su vez, también puso sus requisitos si eventualmente ese escenario llegaba a darse. Una persona que estuvo en la reunión, y que habló bajo anonimato, le contó lo que se habló al diario Miami Herald. Según esa fuente, fueron tres los puntos que Maduro le exigió a Trump para pensar en una dimisión.

“Primero, Maduro solicitó una amnistía global por cualquier delito que él y su grupo hubieran cometido, y fue rechazada. Segundo, pidieron mantener el control de las fuerzas armadas, similar a lo que ocurrió en Nicaragua en 1991 con Violeta Chamorro. A cambio, permitirían elecciones libres.El tercer punto de fricción fue el momento oportuno: Washington insistió en que Maduro renunciara de inmediato, y Caracas se negó”, enfatizó.

Las conversaciones no tuvieron éxito alguno, pero según el New York Times siempre fueron un factor determinante. “En los últimos días, Maduro intentó evitar una incursión estadounidense, ofreciendo a Estados Unidos acceso al petróleo venezolano, según declaró Trump el sábado. Un funcionario estadounidense afirmó que el acuerdo, ofrecido el 23 de diciembre, habría obligado a Maduro a abandonar el país rumbo a Turquía. Sin embargo, Maduro rechazó airadamente el plan, añadió el funcionario. Estaba claro, añadió, que Maduro no hablaba en serio. El fracaso de las conversaciones sentó las bases para la misión de captura, que culminó con el traslado de Maduro a Estados Unidos y su encarcelamiento en Brooklyn para enfrentar cargos federales por narcotráfico", asegura el diario.

En desarrollo....

