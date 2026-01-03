Primera reacción de Donald Trump en vivo, tras captura de Maduro: “Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló en exclusiva para Fox News sobre el operativo en Venezuela que dio con la captura de Nicolás Maduro.

“Nunca había visto algo así. Pude verlo en tiempo real y observé cada aspecto. Fue increíble ver el profesionalismo, la calidad del liderazgo... ¡Increíble!”, dijo.

El presidente norteamericano aseguró que fue una operación limpia, sin una baja por parte de Estados Unidos.

#AHORA | Donald Trump en Fox News sobre la captura de Maduro:



“Nunca había visto algo así. Pude verlo en tiempo real y observé cada aspecto. Fue increíble ver el profesionalismo, la calidad del liderazgo... ¡Increíble!”.



pic.twitter.com/6bwlOxr67D — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 3, 2026

El mandatario también afirmó que la operación había sido aprobada hace varios días, pero por el mal tiempo se tuvo que postergar.

Si bien Trump indicó que fue una operación limpia, sin bajas de Estados Unidos, sí hirieron a “un par” de estadounidenses y un helicóptero fue atacado “fuertemente”.

Cuando se le preguntó sobre los críticos que surgieron en las horas posteriores a los ataques, Trump los desestimó y dijo que eran “gente débil y estúpida”.

Rusia se pronuncia tras caída de Maduro en operación militar en Caracas y envía un mensaje al mundo

El presidente estadounidense aseguró también que no va a permitir que ningún miembro del régimen tome el poder de nuevo en Venezuela.

Informó que Maduro y su esposa serán llevados ante la justicia en Nueva York.

“Los militares me dijeron que no hay otro país en la Tierra capaz de realizar una maniobra así”, manifestó el mandatario.

Luego de meses de amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presionar a que el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, abandonara el poder, en la madrugada de este 3 de enero empezaron los bombardeos a Caracas. Foto: AFP

De igual manera, Donald Trump aseguró que no permitiría que nadie “retomara donde él lo dejó”, y que Estados Unidos estará directamente involucrado en una posible transición.

“Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo”, dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica, agregando que la operación de las fuerzas especiales estadounidenses demostraba que Washington “no iba a dejarse intimidar”.

Trump ha indicado que Maduro estaba “en una especie de fortaleza, con puertas de acero”, pero “no hizo falta entrar en esa zona” de la residencia del dictador venezolano.

🔴En vivo | Caída de Nicolás Maduro: “El presidente Trump ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante el proceso”, dijo el vicepresidente de EE. UU.

Mientras duraba la incursión, Estados Unidos desencadenó una serie de ataques aéreos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, en las inmediaciones de la capital venezolana.

Maduro se encuentra ahora mismo “bajo arresto” y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delito de narcotráfico y corrupción, según han confirmado las autoridades estadounidenses, tras la operación militar de esta madrugada ejecutada por el ejército norteamericano en suelo venezolano.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela. Foto: AFP

Preguntado sobre si la operación, que oficialmente se saldó sin ningún estadounidense muerto, era un mensaje también a México, por donde entra la mayor parte de las drogas a Estados Unidos, Trump contestó: “No era esa la intención”.

“Somos muy amigos de ella”, la presidente Claudia Sheinbaum, añadió. “Es una buena mujer, pero los cárteles controlan México. Ella no controla México”.