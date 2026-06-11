Jefe del Pentágono reveló si EE. UU. va a capturar a Miguel Díaz-Canel, como lo hizo con Nicolás Maduro

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles, 11 de junio, que “todas las opciones están sobre la mesa” al ser consultado por periodistas acerca de una eventual operación militar del Pentágono destinada a capturar al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de manera similar a la acción ejecutada contra Nicolás Maduro en Venezuela.

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Ante la pregunta de si una misión orientada a “capturar y matar” a Díaz-Canel podría contemplarse como una alternativa, Hegseth respondió: “Tenemos opciones por todos lados”. Las declaraciones fueron realizadas durante una visita oficial al Comando Central de Estados Unidos, ubicado en Florida.

#Internacionales 🇺🇸🇨🇺 | El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que "todas las opciones están sobre la mesa" respecto a si el Pentágono planea una operación militar para capturar al dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, como hizo con Nicolás Maduro en… pic.twitter.com/kqrseEmrSr — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 10, 2026

Asimismo, el funcionario destacó la capacidad estratégica de las fuerzas estadounidenses al señalar: “En nuestro edificio, literalmente nos ganamos la vida planificando. Así que, aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de Estados Unidos”.

Posteriormente, reiteró el mensaje principal de su intervención al concluir: “Para volver al punto central de por qué estamos aquí, todas esas opciones están sobre la mesa”.

Hegseth, también lanzó una advertencia a Cuba para evite comprar o piense en utilizar armas que puedan suponer una amenaza contra Estados Unidos.

Jefe del Pentágono visita Guantánamo en medio de nuevas tensiones entre EE.UU. y Cuba

La visita de Hegseth a la Bahía de Guantánamo anunciada inesperadamente el día anterior, se produce en momentos de enorme presión de Estados Unidos sobre la isla, mediante sanciones a sus dirigentes y un asfixiante bloqueo petrolero.

“Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara procurarse o acceder a tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense”, dijo Hegseth ante las tropas estadounidenses estacionadas en la base.

Yesterday, @SECWAR visited Cuba and @CENTCOM and met with the warriors standing watch and carrying out critical missions on behalf of our nation.



They embody the definition of deterrence. pic.twitter.com/c4iIcIAgIZ — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) June 11, 2026

De otra forma “estarían abriendo la puerta a una confrontación que (...) no pueden mantener”, advirtió.

Medios de prensa estadounidenses han reportado recientemente sobre la supuesta compra de 300 drones militares por parte de La Habana, que podrían ser utilizados contra la base de Guantánamo o incluso Florida, situada a unos 150 km de las costas cubanas.

Vestido con ropa de camuflaje, Hegseth lanzó una arenga militar ante los soldados estacionados en la base establecida en 1903 que, tras el triunfo de la Revolución castrista de 1959, se convirtió en punto de fricción constante entre Washington y La Habana.

“Lo que suceda en el futuro de Cuba (...) está en manos del presidente de Estados Unidos”, aseguró Hegseth.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Konstantin Toropin) Foto: AP

“Y esperamos muy pronto convertirnos en amigos del liderazgo de Cuba. Por ahora, vamos a ver lo que pasa”, dijo.

Con información de AFP*