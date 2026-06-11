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Jefe del Pentágono reveló si EE. UU. va a capturar a Miguel Díaz-Canel, como lo hizo con Nicolás Maduro

Pete Hegseth también lanzó una advertencia a Cuba sobre la compra de armas.

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Redacción Mundo
11 de junio de 2026 a las 7:29 a. m.
Pete Hegseth, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro
Pete Hegseth, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro Foto: Getty Images

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles, 11 de junio, que “todas las opciones están sobre la mesa” al ser consultado por periodistas acerca de una eventual operación militar del Pentágono destinada a capturar al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de manera similar a la acción ejecutada contra Nicolás Maduro en Venezuela.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, testifica durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado el 30 de abril de 2026 en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en Washington, DC.
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Ante la pregunta de si una misión orientada a “capturar y matar” a Díaz-Canel podría contemplarse como una alternativa, Hegseth respondió: “Tenemos opciones por todos lados”. Las declaraciones fueron realizadas durante una visita oficial al Comando Central de Estados Unidos, ubicado en Florida.

Asimismo, el funcionario destacó la capacidad estratégica de las fuerzas estadounidenses al señalar: “En nuestro edificio, literalmente nos ganamos la vida planificando. Así que, aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de Estados Unidos”.

Posteriormente, reiteró el mensaje principal de su intervención al concluir: “Para volver al punto central de por qué estamos aquí, todas esas opciones están sobre la mesa”.

Hegseth, también lanzó una advertencia a Cuba para evite comprar o piense en utilizar armas que puedan suponer una amenaza contra Estados Unidos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda), y el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Randy George.
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La visita de Hegseth a la Bahía de Guantánamo anunciada inesperadamente el día anterior, se produce en momentos de enorme presión de Estados Unidos sobre la isla, mediante sanciones a sus dirigentes y un asfixiante bloqueo petrolero.

“Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara procurarse o acceder a tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense”, dijo Hegseth ante las tropas estadounidenses estacionadas en la base.

De otra forma “estarían abriendo la puerta a una confrontación que (...) no pueden mantener”, advirtió.

Medios de prensa estadounidenses han reportado recientemente sobre la supuesta compra de 300 drones militares por parte de La Habana, que podrían ser utilizados contra la base de Guantánamo o incluso Florida, situada a unos 150 km de las costas cubanas.

Vestido con ropa de camuflaje, Hegseth lanzó una arenga militar ante los soldados estacionados en la base establecida en 1903 que, tras el triunfo de la Revolución castrista de 1959, se convirtió en punto de fricción constante entre Washington y La Habana.

“Lo que suceda en el futuro de Cuba (...) está en manos del presidente de Estados Unidos”, aseguró Hegseth.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Konstantin Toropin)
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Konstantin Toropin) Foto: AP

“Y esperamos muy pronto convertirnos en amigos del liderazgo de Cuba. Por ahora, vamos a ver lo que pasa”, dijo.

Con información de AFP*