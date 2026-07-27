Irán desmiente a Estados Unidos y asegura que no está en negociaciones para acabar la guerra

Irán negó este lunes que mantenga negociaciones con Estados Unidos sobre la guerra en Oriente Medio a pesar de una tregua en los combates entre ambos países.

Pese al alto el fuego firmado en abril y al protocolo de acuerdo de junio para avanzar en una paz duradera, ambos países reanudaron las hostilidades a principios de este mes antes de interrumpirlas la madrugada del sábado. Estados Unidos afirma haber interrumpido los disparos para dejar la puerta abierta al diálogo.

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“Lo que hace el presidente (Donald Trump) en este momento, (...) es dejar espacio para las negociaciones. Las negociaciones continúan”, declaró este domingo el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, a medios norteamericanos. La república islámica lo niega.

El gobierno de Donald Trump asegura estar negociando con Irán. Foto: AP, Adobe

“Ninguna negociación”

“Los mediadores pueden transmitirnos mensajes de la parte estadounidense sobre los últimos acontecimientos en la región. Pero en la actualidad, no estamos involucrados en ninguna negociación con Estados Unidos”, dijo este lunes el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní Esmail Baqai en rueda de prensa. “Las afirmaciones de que Irán ha solicitado negociaciones son invenciones que la otra parte difunde de vez en cuando”, añadió.

Baqai criticó a Estados Unidos. Considera que su comportamiento en los últimos años “se ha asemejado al de una banda mafiosa que no respeta ninguna norma ni ley”, dijo. “Mientras continúe este comportamiento por parte de Estados Unidos, no podemos albergar esperanzas de que surja un proceso razonable”, añadió.

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La guerra en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero con una campaña de bombardeos israeloestadounidenses contra Irán y ha causado miles de muertos en la región. También ha sacudido la economía mundial al bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

La república islámica, que bloquea esta estratégica vía marítima y quiere cobrar peaje por el paso, anunció haber mantenido el viernes y sábado negociaciones con Omán, cuyas costas también bordean el estrecho, sobre su futura gestión. En represalia, Estados Unidos ha reanudado su bloqueo a los puertos iraníes.

El presidente Donald Trump. Foto: AP

El lunes, Irán aseguró que Estados Unidos no ha participado en las recientes negociaciones con Omán sobre la administración del estrecho de Ormuz. “Estas discusiones no tienen nada que ver con Estados Unidos. Se trata de un asunto bilateral entre Irán y Omán y continúan”, declaró Baqai. La vía marítima “permanece cerrada”, añadió.

Los Guardianes de la Revolución iraníes, el ejército ideológico del régimen, obligaron a dar media vuelta a seis barcos que intentaban pasar por rutas no autorizadas por Teherán, informó la televisión estatal.

Como consecuencia de la distensión, los precios del petróleo caían este lunes: en torno a las primeras horas de la mañana, el precio del barril de Brent del Mar del Norte, la referencia mundial, bajaba a 89,18 dólares, y el del WTI estadounidense a 83,15 dólares.

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Las monarquías petroleras del Golfo, atacadas frecuentemente por Irán en represalia por los bombardeos estadounidenses, no han informado del lanzamiento de drones iraníes contra su territorio el domingo por la noche ni el lunes por la mañana.

Pero el lunes por la tarde, el Ministerio de Defensa saudita afirmó haber interceptado y destruido varios drones lanzados desde territorio iraquí contra instalaciones petroleras.

Con información de AFP.