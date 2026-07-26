Así, la Tragedia de Viernes Santo, que dejó 52 muertos, cambió las normas de seguridad aérea

Cada vez que un avión está por despegar, la tripulación explica cómo usar el chaleco salvavidas y dónde se encuentran las salidas de emergencia. Pocos saben que estas medidas de seguridad tienen su origen en la Tragedia de Viernes Santo, el accidente del avión Clipper Endeavour de Pan Am que dejó 52 muertos en 1952 y cuyos restos fueron hallados recientemente tras 74 años desaparecidos.

Hallan los restos de un avión desaparecido hace 74 años: permanecían ocultos en el fondo del océano

El origen de las instrucciones de seguridad actuales

Lo que hoy se conoce como el protocolo habitual de seguridad en cualquier vuelo comercial —las demostraciones sobre cómo usar el chaleco salvavidas o dónde encontrar las salidas de emergencia— tiene su raíz directa en esta tragedia.

Las investigaciones posteriores al accidente determinaron que muchas muertes se pudieron evitar si los pasajeros hubieran sabido dónde estaban los elementos de flotación y cómo colocárselos correctamente.

Antes de 1952 no era obligatorio explicar los procedimientos de emergencia. Foto: Getty Images

En aquella época, no era obligatorio que la tripulación explicara estos procedimientos. Tras el informe de 1952, las autoridades aéreas exigieron que los chalecos y balsas estuvieran en lugares accesibles y que se realizara una demostración práctica antes de cada despegue.

Estas normas se hicieron ley en la década de 1960 y hoy son el estándar mundial que protege a millones de viajeros.

El accidente que cambió la seguridad aérea

El 11 de abril de 1952, un avión modelo DC-4 despegó desde San Juan con destino a Nueva York con 69 personas a bordo. A pocos minutos de iniciar el vuelo, dos de sus motores sufrieron averías críticas, lo que obligó al capitán a realizar un amerizaje.

Este término técnico se refiere a la maniobra de descender y estabilizar la aeronave sobre la superficie del agua en lugar de una pista sólida.

Las autoridades modificaron los protocolos tras concluir que muchas vidas podían salvarse. Foto: Getty Images

A pesar de que el piloto logró posar el avión sobre las olas de forma exitosa, la estructura se fracturó y el agua invadió la cabina rápidamente. En apenas tres minutos, la nave se hundió, llevándose consigo la vida de 52 personas. El caos y la falta de preparación ante una emergencia de este tipo convirtieron un aterrizaje forzoso en una catástrofe de gran magnitud.

El hallazgo que revivió la historia de la tragedia

La ubicación exacta de la aeronave permaneció en el misterio por 74 años. En 1952, la ausencia de radares de precisión y sistemas de rastreo satelital hacía imposible marcar un punto exacto de caída.

No fue sino hasta el pasado 2 de junio que un equipo liderado por Air/Sea Heritage Foundation y la empresa Deep Sea Vision logró localizar los restos.

Para esta misión se utilizaron drones acuáticos de vanguardia, los cuales son robots submarinos equipados con sensores de alta sensibilidad que pueden explorar el lecho marino a profundidades de hasta 6.000 metros.

Gracias a que estos dispositivos pueden operar de forma autónoma varios días, se pudo realizar un registro fotográfico a 600 metros de profundidad que confirmó el hallazgo al mostrar el logotipo original de Pan Am todavía visible en el cuerpo del avión.

Drones submarinos permitieron localizar el avión perdido tras 74 años de búsqueda. Foto: AirSea Heritage Foundation y Deep Sea Vision

Los restos fueron localizados a unos 600 metros de profundidad. Lo más sorprendente para los investigadores fue captar imágenes donde el icónico logotipo de Pan Am todavía es visible en el fuselaje, el cuerpo principal del avión.

Este descubrimiento no solo cierra un capítulo histórico para las familias de las víctimas, sino que demuestra que la tecnología actual puede ayudar a encontrar otras aeronaves desaparecidas en el abismo oceánico.