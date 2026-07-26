Gobierno de Abelardo De La Espriella confirma nueva embajadora de Israel en Colombia, país con el que hay una misión específica

Siguen los anuncios claves provenientes del gobierno electo de Abelardo De La Espriella. Este domingo, desde el equipo de empalme anuncian a Vivian Aisen, como la nueva embajadora en Israel en Colombia, luego de que las relaciones con ese país sufrieran un deterioro en la administración Petro, marcado por tensiones ideológicas suscitadas, ruptura formal de los lazos diplomáticos en mayo de 2024, y la suspensión de acuerdos comerciales y restricciones a las exportaciones de carbón, entre otras.

Así las cosas, Aisen tendrá la misión específica de restablecer el lazo del país, cuyo presidente es Isaac Herzog, aunque mundialmente, el nombre más popular relacionado con Israel es Benjamin Netanyahu, primer ministro y jefe de gobierno.

El nombramiento de Aisen, según el diariojudio.com, se habría dado luego de las gestiones impulsadas por el canciller Gideon Sa’ar y después de una conversación telefónica con Abelardo De La Espriella, presidente electo de nuestro país.

Previamente, se habrían registrado reuniones con el canciller designado colombiano, Ómar Bula, en el que “ambas partes acordaron reanudar plenamente los vínculos bilaterales una vez asuma el nuevo presidente el próximo 7 de agosto”, señala el medio digital.

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La embajadora de Israel

Vivian Aisen, a través de su red social X, expresó su complacencia por el nombramiento y se pronunció al respecto: “Vivimos un momento muy especial en las relaciones entre nuestros dos países. Estoy convencida de que trabajaremos juntos por la prosperidad de nuestras naciones y el bienestar de nuestros pueblos. Estoy ansiosa y emocionada ante la perspectiva de asumir próximamente mis funciones y representar an Israel en Colombia”.

Aisen viene de una amplia carrera diplomática y en la actualidad, es la embajadora no residente de Israel ante Macedonia del Norte. Previamente dirigió el departamento de Centroamérica en la Cancillería israelí, y a lo largo de su carrera diplomática sirvió en las embajadas de Israel en Londres, en Bruselas (ante la Unión Europea) y en Chile. Su trayectoria, con amplia experiencia tanto en Europa como en América Latina, la posiciona como una pieza clave para liderar la reconstrucción del vínculo con Bogotá, señaló el medio digital.

Colombia Carbon Forum Foto: Getty Images/iStockphoto

Receptividad

Desde distintos frentes le han dado la bienvenida a la nueva embajadora y la tendencia general parece ser la receptividad. El director de la comunidad judía en Colombia Marco Peckel, fue uno de los que manifestó su aceptación.