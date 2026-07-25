Tragedia tras celebración de Orgullo Gay en Berlín: un muerto y 15 heridos dejó un “horrible acto”. Canciller alemán hizo fuerte promesa

Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, luego de un presunto atropellamiento masivo este sábado, 25 de juliom ocurrido al término del desfile del Orgullo Gay en Berlín, Alemania.

El hecho, registrado en inmediaciones del parque Tiergarten, provocó un amplio despliegue de los servicios de emergencia, la cancelación del cierre de la jornada y una investigación para dar con los responsables.

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Qué se sabe del presunto atropellamiento en Berlín

De acuerdo con la Policía de Berlín, el incidente ocurrió cuando un vehículo ingresó al parque Tiergarten y embistió a varias personas que se encontraban en la zona tras la marcha del Christopher Street Day (CSD), como se conoce al desfile del Orgullo en Alemania.

En un mensaje enviado por WhatsApp, la institución señaló que “se presume que un vehículo entró en el parque Tiergarten, atropelló a varias personas y las hirió”.

"Un coche entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas. Contamos por ahora con quince heridos y una persona ha muerto", explicó el un vocero de la Policía a medios de comunicación en el lugar de los hechos

pic.twitter.com/nxTzZi36Zm — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 25, 2026

La Policía también informó que las víctimas estaban siendo atendidas por los equipos médicos y confirmó que se mantenía una búsqueda activa de los sospechosos. Asimismo, indicó que el automóvil involucrado fue encontrado abandonado en el lugar de los hechos.

El vehículo fue abandonado tras el hecho que desató una emergencia en Berlín. Foto: AFP

Un periodista de la agencia AFP presente en la zona observó que las autoridades evacuaban el sector mientras, a través de altavoces, pedían a los asistentes abandonar el área por el norte. En el sitio fueron desplegados numerosos vehículos de emergencia y se instaló una carpa para la atención de las víctimas.

Cancelaron el cierre del desfile del Orgullo

Tras el incidente, las autoridades suspendieron la clausura oficial del evento, prevista en la calle del 17 de Junio, una de las principales avenidas que atraviesa el parque Tiergarten hasta la Puerta de Brandeburgo.

Además, la Policía pidió a los participantes “no crucen” el parque por la zona boscosa y utilizar únicamente las calles habilitadas para abandonar el lugar.

Aktuell kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz im #Tiergarten. Der Bereich ist durch unsere Einsatzkräfte abgesperrt. Bitte meiden sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig.

Eine Medienbetreuungsstelle ist am Camperplatz eingerichtet.#b2507 pic.twitter.com/lZ7wng1o1W — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

Por su parte, los organizadores del desfile también hicieron un llamado a los asistentes a través de Instagram. En su mensaje solicitaron: “Váyanse a casa, por favor”, con el fin de facilitar las labores de emergencia y garantizar la seguridad de quienes permanecían en el área.

Horas antes del incidente, cientos de miles de personas habían participado en la tradicional marcha del Orgullo, una de las concentraciones más numerosas de la comunidad LGBTIQ+ en Alemania.

La promesa del canciller Friedrich Merz

Tras conocerse el hecho, el canciller alemán, Friedrich Merz, se pronunció públicamente y aseguró que el caso será investigado hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

En un comunicado oficial, Merz afirmó que él y el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, “insistirán para que este horrible acto sea plenamente investigado y castigado”.

Merz prometió que el atropellamiento será investigado y los responsables castigados. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El jefe del Gobierno alemán añadió que ambos se mantienen informados sobre el avance de las investigaciones adelantadas por las autoridades, mientras continúa la búsqueda de los responsables del atropellamiento.

Hasta el momento, la Policía no ha informado sobre capturas ni ha revelado el posible móvil del hecho, por lo que la investigación permanece en desarrollo.

*Con información de AFP.