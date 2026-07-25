¿Es hora de volver? Venezolanos que salieron en exilio hablan en SEMANA del país que esperan reconstruir

Durante años, hablar de Venezuela ha significado hablar de despedidas. De familias separadas, aeropuertos llenos de lágrimas, viajes sin fecha de regreso y millones de personas obligadas a construir una vida lejos de casa. Hoy, sin embargo, entre los venezolanos que hicieron una carrera y una vida fuera de su hogar comienza a instalarse de nuevo un anhelo que parecía imposible: regresar a un país donde un futuro sí puede ser posible.

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El reconocido actor Luciano D’Alessandro, quien actualmente participa en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, estuvo en Venezuela pocos días antes de los trágicos terremotos que sacudieron a su país el 24 de junio. Lo que encontró allí fue distinto a la imagen que durante años dominó los titulares. “La sensación que tuvimos era que el venezolano se estaba preparando para un cambio, para algo bonito, para algo bueno que por fin ya nos toca. Quisiera volver a una Venezuela donde los que están dentro estén disfrutando de un país, trabajando y recibiendo un sueldo digno”, asegura en conversación con SEMANA.

Luciano D’Alessandro. Actor Foto: Omar Charcousse

Para el actor, quien vive en Estados Unidos, el deseo de regresar no está asociado únicamente a volver a caminar las calles de su infancia, sino a la posibilidad de reencontrarse con un país capaz de ofrecer calidad de vida a quienes resistieron dentro de sus fronteras. En esa transición, además, “tiene que haber una elección inmediata y hay que hacer algo de justicia. Ese es otro tema un poco más delicado, pues no puede quedar impune tanta maldad”.

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Por su parte, Coraima Torres, una de las figuras más emblemáticas de la televisión latinoamericana, participó en producciones como Kassandra, El señor de los cielos, Sueños y espejos; reconoce que durante años incluso emocionarse por Venezuela era difícil. En enero de 2026, a pocos días de la captura de Nicolás Maduro, decidió regresar a Caracas después de 15 años sin hacerlo y descubrió un sentimiento contenido en las calles. Apuesto a que vamos a ser mejores. La Venezuela que se va a reconstruir va a tener muchos matices y muchos colores, porque hay gente que va a llegar; venezolanos que regresan, que tienen la necesidad de querer cambiar y de querer hacer algo”.

Coraima Torres. Actriz Foto: Gabriel Carvajal

La actriz señala que la Venezuela que conoció ya no existe, pero está convencida de que el país que emerja será más diverso. Para ella, la migración terminó convirtiéndose en una oportunidad inesperada: millones de venezolanos volverán llevando consigo otras culturas, experiencias y maneras de entender el mundo. “Mi Venezuela posible ya no existe. Pero yo le apuesto a que va a volver y va a volver tres veces más grande, porque va a volver con pilares cargados de otras culturas, de otros saberes y de otros colores”.

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La esperanza también habita en las nuevas generaciones de artistas. Edward Rojas, de 27 años, salió de Venezuela en 2019 persiguiendo su sueño actoral, que hoy desarrolla en Colombia. “Yo soy un hombre de mucha fe y tengo la convicción de que en Venezuela las cosas van a mejorar. Tengo mucha fe en que las personas que siguen allá, apostándole al país, trabajando, evolucionando y aportando su granito de arena, van a salir adelante”.

Edward Rojas. Actor Foto: Farith Lara

La actriz y diseñadora de modas Karine Amaya admite que atravesó un largo proceso de reconciliación con su país. Hoy vive entre Colombia y México, pero tras años de distancia emocional volvió a apostar por abrir negocios en Venezuela. Manifiesta que siempre estará dispuesta a aportar a su reconstrucción, especialmente ahora tras los trágicos terremotos. “Algo que nos caracteriza a nosotros los venezolanos es que nunca hemos perdido la fe a pesar de todo lo que ha pasado durante tantos años”.

Karine Amaya. Actriz Foto: Alejandro Garcia

El esperado regreso político

En la política también se han visto esperados regresos hacia Venezuela. Tras años de represión del régimen, varias figuras de la oposición democrática han logrado retornar gracias a las leyes de amnistía impulsadas en los últimos meses por la administración de Delcy Rodríguez, bajo la atenta mirada del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Este es el caso del político y activista venezolano Lester Toledo, quien regresó, pero que aún conserva el miedo a la represión contra él. “Quienes hemos sido perseguidos políticamente llevamos marcadas en la piel, en el alma y en la memoria las consecuencias del uso del aparato judicial del Estado contra la disidencia”, asegura en declaraciones a SEMANA.

En video | El líder opositor Lester Toledo llegó a Venezuela

Su regreso al país se dio a causa de la promulgación de dichas leyes de amnistía, pero no le fueron otorgadas a él después de un largo proceso de apelaciones, por lo cual el régimen aún le mantiene abiertos procesos judiciales. “Quien diga que no siente miedo a la cárcel, a la persecución o a las torturas, está mintiendo. Todos tenemos miedo”.

Lester Toledo. Político y activista Foto: AFP

El economista y exdiputado José Guerra también volvió a Venezuela por cuenta de la amnistía, que en su caso sí le fue otorgada. Dice que encontró un país completamente distinto. En SEMANA recordó que cuando migró siempre supo que iba a volver. “Siempre tuve como objetivo regresar. Cuando salí pensé que la situación se resolvería rápidamente, pero el tiempo fue pasando y uno termina adaptándose a la vida en el exterior”.

Para Toledo, más allá de la transición política –que, a su juicio, ya está en marcha y despierta grandes expectativas–, lo más valioso ha sido regresar a Maracaibo, la ciudad que tuvo que abandonar hace años debido a la persecución política del régimen de Nicolás Maduro.

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“Yo llevaba seis años sin ver a mi mamá. Llegar a Maracaibo, ir directamente a mi casa y abrazarla es algo que no tiene precio. Compartir nuevamente un almuerzo familiar, reencontrarme con mis amigos y con mi equipo de trabajo ha sido muy especial. También he podido cerrar ciclos personales. Mi padre falleció en 2025, y yo no pude despedirme de él. Poder visitar su tumba y tener ese momento íntimo fue muy importante para mí”.

José Guerra. Exdiputado y economista Foto: AFP

Guerra, por su parte, sostiene que encontró un país nuevo, pero aún con una gran esperanza de cambio. En Caracas no ve una infraestructura particularmente deteriorada, con mucha más seguridad en las calles y sin el temor permanente a un robo. Pero los retos los ve en el ámbito económico, pues habla de una fuerte exclusión social, una gran informalidad y la urgencia ciudadana de poder cubrir sus necesidades básicas.

Finalmente, Toledo envía un mensaje a los venezolanos en el exilio. Venezuela necesita a su gente para reconstruirse. A pesar de todos los daños sufridos durante estos años, el país conserva enormes riquezas y oportunidades. “Hay mucho por hacer en materia económica, social e institucional”, indica. Si bien respeta cada decisión personal, opina que “este es el momento de regresar, invertir, trabajar y ser parte de la reconstrucción de nuestro país”.

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Quizá esa sea la imagen que mejor resume este momento: un país que todavía enfrenta enormes desafíos, especialmente desde los catastróficos terremotos de junio, pero que empieza a verse reflejado en sus hijos dispersos por el mundo.

Un país que aún no termina de sanar, pero que vuelve a pronunciar una palabra que durante demasiado tiempo permaneció en silencio: hogar.