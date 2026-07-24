Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico lideran el potencial exportador hacia Venezuela

La posible reactivación económica de Venezuela abre nuevas oportunidades para las exportaciones colombianas, especialmente para Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Risaralda. Un análisis de la Dirección de Asuntos Económicos de Analdex estima que estos cuatro departamentos concentran un potencial de ventas de US$1.970,3 millones en el corto plazo, gracias a la oferta de productos que el mercado venezolano demanda actualmente.

Banco Mundial estima que los sismos de Venezuela causaron unos 19.500 millones de dólares en daños

El estudio también incorpora un componente humanitario, al identificar bienes esenciales que podrían contribuir a la recuperación de Venezuela tras el doble terremoto ocurrido el 24 de junio de 2026. De acuerdo con Analdex, además del comercio habitual entre ambos países, existe una oportunidad para suministrar productos de primera necesidad que apoyen las labores de reconstrucción y abastecimiento.

El departamento con mayor potencial es Valle del Cauca, con oportunidades de exportación por US$862,7 millones distribuidas en 40 productos priorizados. El mayor espacio de crecimiento se encuentra en alimentos y bebidas, con ventas potenciales por US$326,3 millones, especialmente azúcar, aceites, confitería y alimentos procesados. A esto se suman productos químicos, medicamentos y artículos de aseo, con un potencial de US$304,6 millones, además de plásticos y caucho, con US$77,1 millones.

Venezuela tras dos terremotos. Foto: AFP

En segundo lugar aparece Antioquia, con un potencial estimado de US$749,6 millones y 38 productos con oportunidades de ingreso al mercado venezolano. Entre los sectores con mayor proyección están vehículos y transporte, principalmente repuestos, motocicletas y acumuladores, con US$157 millones. También destacan alimentos y bebidas, con US$144,4 millones, y productos químicos, medicamentos y artículos de limpieza, con US$129,2 millones.

Por su parte, Atlántico registra un potencial de US$257 millones, respaldado por 35 productos y su ubicación estratégica para la logística del comercio exterior. Sus mayores oportunidades se concentran en químicos, medicinas y productos de aseo, con US$88,2 millones; alimentos y bebidas, con US$88 millones; y metales y manufacturas para la construcción, con US$23,3 millones.

Aunque con un menor valor absoluto, Risaralda suma un potencial de US$101 millones a través de 20 productos priorizados. La mayor participación corresponde a alimentos y agroindustria, con US$59,1 millones, donde sobresalen el café, aceites e insumos alimentarios. También figuran maquinaria, equipos eléctricos y electrónica, con un potencial de US$39,2 millones.

AID For Aids y AIF For Life Colombia movilizan más de 33 toneladas de ayuda humanitaria tras el terremoto en Venezuela

Analdex destacó que la oferta de estos departamentos puede desempeñar un papel importante en la atención de la emergencia generada por los sismos, mediante el envío de bienes de abastecimiento, productos de higiene, medicamentos, empaques, equipos eléctricos y materiales para la reconstrucción de manera ágil.

En cuanto a esto, Javier Díaz, presidente del gremio, explicó que “además de la reconstrucción de la infraestructura, Venezuela va a requerir bienes para la reactivación del aparato productivo. Con los permisos y licencias que ha otorgado Estados Unidos para hacer negocios con ese país, se abre una serie de oportunidades para los empresarios colombianos que quieren vender allí”.