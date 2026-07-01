Donaciones a Venezuela: Gobierno activó procedimiento especial para el envío de ayuda humanitaria

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) activó la modalidad de exportación por entrega urgente para agilizar la salida de Colombia de donaciones en especie con fines humanitarios provenientes del sector público y privado.

Para ello, los donantes deberán adelantar el trámite de entrega urgente ante la División de Operación Aduanera o en la dependencia que haga sus veces en la seccional de la Dian por donde saldrá la mercancía.

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“Allí deben presentar únicamente la relación de los bienes por exportar que incluya número de los documentos de transporte, fecha de llegada de la mercancía a Venezuela y descripción de las mercancías, indicando su clase, cantidad y valor. Cumplido lo anterior, se dará el trámite para que se pueda realizar la exportación”, dijo la Dian.

Mientras que las alcaldías, gobernaciones y demás entidades públicas que deseen enviar ayuda humanitaria deberán reportar oficialmente sus donaciones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante comunicación suscrita por su representante legal. Esto, con el fin de consolidar la información, organizar la asistencia humanitaria y facilitar la autorización de ingreso al país receptor.

El Gobierno Petro activó un mecanismo para facilitar el envío de ayuda humanitaria a Venezuela. Foto: Bani Gabriel Ortega

Así lo detalló Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general de la Dian: “Hemos dispuesto los mecanismos previstos en la normativa aduanera para agilizar la salida de donaciones con fines humanitarios destinadas a atender a las personas afectadas en Venezuela. Mediante la modalidad de exportación por entrega urgente, buscamos que el apoyo de los colombianos llegue de manera oportuna a quienes más lo necesitan, garantizando, al tiempo, el cumplimiento de los procedimientos aduaneros”.