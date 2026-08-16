Presidente Abelardo De La Espriella se reunió con Jorge Laverde, contralor electo. ¿De qué hablaron?

Jorge Laverde fue elegido en la última semana como el nuevo contralor General, tras lograr las mayorías en el Congreso de la República y conseguir la unión de una gran parte de los partidos políticos en el legislativo.

Jorge Laverde, nuevo contralor general, promete una lucha frontal contra la corrupción. Esta es su estrategia

Laverde, quien reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez, recibió el respaldo de los partidos Cambio Radical, Liberal, Conservador, Centro Democrático, Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, Creemos, La U y Salvación Nacional.

El nuevo jefe de la entidad, quien ha prometido una lucha frontal contra la corrupción desde la Contraloría, se reunió este sábado, 15 de agosto, en Barranquilla con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Durante su encuentro, según conoció SEMANA, acordaron trabajar conjuntamente para “cazar” a los corruptos en el país.

Laverde es un destacado jurista caldense, nacido en La Dorada. Es doctor en derecho, cuenta con dos maestrías y seis especializaciones en la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana.

El nuevo contralor, quien se posesionará el 27 de agosto en La Dorada, Caldas, también es un destacado escritor e investigador académico. Tiene obras en materia jurídica y siete libros dedicados al gobierno y la gestión pública.