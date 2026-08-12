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Jorge Laverde, el candidato a la Contraloría que logró la unión de la mayoría de los partidos políticos

En la plenaria del Congreso, este miércoles, Laverde será elegido como nuevo jefe del ente del control.

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Redacción Semana
12 de agosto de 2026 a las 9:48 a. m.
Jorge Laverde Vargas, candidato a la Contraloría.
Jorge Laverde Vargas, candidato a la Contraloría. Foto: Guillermo Torres / Semana

Jorge Laverde logró lo que hasta hace poco era impensable: unir a la mayoría de los partidos políticos en el Congreso en medio de un ambiente de polarización política como el que vive Colombia.

Este miércoles, Laverde será elegido nuevo contralor en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez gracias al respaldo de las bancadas de los partidos Cambio Radical, Liberal, Conservador, Centro Democrático, Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, Creemos, La U y Salvación Nacional. Incluso, congresistas del Pacto Histórico podrían votar por él.

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Laverde ha prometido una lucha frontal contra la corrupción desde la Contraloría y adelantar seguimientos a todos los órdenes de la rama Ejecutiva y Judicial.

Él es un destacado jurista caldense, nacido en La Dorada. Es doctor en derecho, cuenta con dos maestrías y seis especializaciones en la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana.