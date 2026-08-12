En las últimas horas trascendió que Robinson Castillo Charris se posesionó como jefe de prensa de la Cámara de Representantes, quien tendrá la misión de divulgar la información que salga de esa célula legislativa.

La posesión se hizo ante el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil. Se habla de que Robinson Castillo Charris es magíster en Comunicación Política, “consultor con amplia trayectoria en el ámbito parlamentario y autor de publicaciones especializadas en la materia”.

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Además, se informó que su llegada a las comunicaciones de la Cámara de Representantes busca “fortalecer la estrategia informativa del cuerpo legislativo, orientada a afianzar la transparencia, la gestión mediática institucional y el relacionamiento con los medios de comunicación del país”, según se desprende de un comunicado de prensa de la Cámara.

Finalmente, para el nuevo Gobierno del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, la Cámara de Representantes será fundamental para consolidar coaliciones que permitan avanzar en proyectos legislativos.

“Con el inicio de este nuevo periodo constitucional, el Congreso de la República comienza una agenda legislativa que abordará los principales retos del país, consolidando el papel del Poder Legislativo como escenario de deliberación, representación y construcción de consensos en favor del interés general”, según lo expresó la página oficial de la Cámara de Representantes.