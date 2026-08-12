“Lo que hemos vivido durante estas últimas 48 horas jamás lo voy a olvidar”: José Manuel Restrepo

El equipo del Gobierno de Abelardo De La Espriella ha trabajado sin descanso desde el fuerte terremoto que sacudió a Colombia este lunes. En un video, el vicepresidente José Manuel Restrepo narra lo que han sido estas intensas horas.

El hermoso pueblo, similar a Salento, que quedó casi borrado tras el terremoto: SEMANA llegó hasta esta tierra sin energía ni internet y cubierta de polvo

“Todo lo que hemos vivido durante estas últimas 48 horas jamás lo voy a olvidar. Hay imágenes que permanecen para siempre. Rostros que hablan sin necesidad de palabras, abrazos que renuevan la esperanza y momentos que nos recuerdan para qué vinimos a este mundo: a servir”, dijo.

Restrepo asegura que “han sido días duros, pero bajo el liderazgo de nuestro presidente, Abelardo de la Espriella, hemos enfrentado cada desafío con determinación. Su carácter, su firmeza y su capacidad para actuar en los momentos más difíciles nos han inspirado a todos. Pero, sobre todo, nos ha dado la confianza para responder con rapidez y estar al lado de quienes más nos necesitan. Sabemos que el camino que tenemos por delante no será fácil”.

El vicepresidente asegura que la tarea que se viene será titánica. “Hay mucho por reconstruir, muchas heridas por sanar y enormes desafíos que enfrentar. Pero también sabemos que, cuando ponemos nuestra fe en Dios y caminamos unidos como una sola familia, somos capaces de lograr lo que parecía imposible. Ese es el espíritu de Colombia. Y con esa fuerza, con esa fe, unidos vamos a salir adelante”.