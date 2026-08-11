Vicepresidente llegó a Riosucio, Caldas, uno de los municipios más golpeados tras el terremoto. Autoridades declararon calamidad

Riosucio, en Caldas, es uno de los municipios que más se ha visto golpeado por el terremoto que se registró en las últimas horas en Colombia. Por eso a las autoridades locales les tocó declarar una calamidad pública para atender a los centenares de personas afectadas por ese fenómeno natural.

En medio de esa tragedia, el vicepresidente José Manuel Restrepo llegó hasta Riosucio para ponerse al frente de la situación, verificar las afectaciones reales y coordinar la ayuda del Gobierno Nacional en el territorio.

Durante esa visita, el alcalde Abel David Jaramillo Largo anunció: “Tenemos muchas afectaciones y de alguna manera nuestra economía se ve afectada. Esperamos el apoyo del Gobierno porque nuestra capacidad desborda la problemática que tenemos. El municipio declaró la calamidad pública para atender a todas las familias afectadas”.

Frente a ese panorama, el vicepresidente Restrepo llegó a la estación de bomberos del municipio, para conocer de primera mano el balance real de las afectaciones que dejó el terremoto en esa región del país. Las autoridades locales destacaron que el apoyo del Gobierno prioriza la emergencia.

El gobernador Henry Gutiérrez aseguró: “Desde el día de ayer estamos trabajando para conseguir las ayudas humanitarias, hacer los censos de los daños que nos ha causado y acudir a las herramientas médicas en hospitales, urgencias, pero hay una inmensa solidaridad”.

Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo expresó que su llegada a Riosucio se dio por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, para conocer de primera mano las afectaciones, escuchar a las autoridades y comunidades, y coordinar el apoyo.

“Este territorio es el segundo municipio más afectado como resultado del terremoto. Nuestro propósito central es siempre estar en contacto con las regiones, con los territorios, enfrentando sus desafíos y dándole soluciones a los problemas”, anunció el vicepresidente de la República.

En las próximas horas se conocerán las cifras oficiales de las afectaciones que dejó el terremoto en Riosucio, Caldas, una de las zonas más golpeadas por esta emergencia que azotó a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto.