Primer reporte de Medicina Legal tras el terremoto que sacudió a Colombia: 22 cuerpos identificados

El Instituto de Medicina Legal se sumó a los esfuerzos institucionales luego de la tragedia provocada por el fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto. Aseguró la entidad que a las instalaciones han llegado al menos 28 cuerpos y 22 fueron identificados.

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A través de un comunicado, el instituto forense advirtió que los expertos se encuentran atentos a las indicaciones que surjan del gobierno nacional y, además de las necesidades propias de la tragedia, su labor fundamental es adelantar la identificación de estos cuerpos y dar razón a sus familiares.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, a la fecha, ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Hasta el momento se han abordado 28 cuerpos, de los cuales se han identificado plenamente por los equipos interdisciplinarios 22 víctimas”, dijo Medicina Legal.

Hasta el momento, los cuerpos que fueron identificados estaban en las sedes de Medicina Legal de Manizales, Pereira y Buenaventura: 22 cuerpos en total que han sido identificados; la mayoría de las víctimas se encuentran en la capital del departamento de Risaralda.

Advierte Medicina Legal que hay una dificultad porque la sede que tienen en la ciudad de Cali quedó afectada con riesgos para los funcionarios de ahí, que fue necesario trasladar la prestación de servicios a los municipios de Palmira y Tuluá, donde los funcionarios se encuentran adelantando todas las labores de identificación.

“El Instituto, a través de la Dirección General y Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el señor Presidente de la República, y coordina a través de las entidades que lo integran toda la información oficial relacionada con este hecho”, explicó Medicina Legal.

Los cuerpos que fueron identificados estaban en las sedes de Medicina Legal de Manizales, Pereira y Buenaventura. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

Luego de los procesos de identificación, aseguró el Instituto Forense, el proceso de entrega de los cuerpos a sus familiares se hará a través de la Fiscalía General de la Nación, que es quien tiene la responsabilidad de dar esta información a las víctimas de la tragedia.