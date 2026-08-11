Entidad del Gobierno de Abelardo De La Espriella despejó dudas y reveló cuánto duró el terremoto que generó pánico en Colombia

En las redes sociales, una de las preguntas más frecuentes que empezaron a circular fue la duración del terremoto que sacudió a Colombia el lunes de esta semana, cuyo epicentro fue en el departamento de Chocó, con un movimiento telúrico de 7,4 grados.

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Ante las dudas, la cuenta oficial del Servicio Geológico de Colombia adscrita al Ministerio de Minas y Energía publicó un hilo en X, en el que reveló varios detalles del fuerte terremoto.

“En el caso del 𝐬𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐚𝐫, 𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐚𝐥 𝐞𝐩𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝟗𝟎 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝟐 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨𝐬 de movimiento significativo. Sin embargo, algunos de ustedes nos han contado que lo sintieron durante mucho tiempo y otros, por menos tiempo. Esto es posible porque nuestra percepción del movimiento depende de todas las condiciones que mencionamos anteriormente”, expresó la entidad.

Y argumentó: “𝐄𝐥 𝐬𝐮𝐞𝐥𝐨 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞́𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚. En terrenos conformados por rocas más rígidas, las ondas sísmicas suelen amplificarse menos. Algunos suelos más blandos, en cambio, pueden amplificar el movimiento y hacer que se perciba durante más tiempo”.

En el hilo la entidad también afirmó: “Para monitorear la actividad sísmica usamos sismómetros, capaces de registrar movimientos del suelo que nosotros no alcanzamos a percibir. Por eso, mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos. De hecho, en Colombia todos los días ocurren sismos que nuestros instrumentos detectan, pero que nosotros no sentimos”.

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“No hay una sola respuesta porque cuando hablamos de la duración de un sismo podemos estar hablando de tres cosas diferentes: cuánto tiempo lo sentimos las personas, cuánto tiempo lo registran nuestros instrumentos o cuánto dura el movimiento de la falla que lo origina”, concluyó dentro de los detalles que expuso el Servicio Geológico Colombiano, ante la duración del terremoto que sacudió a Colombia el lunes de esta semana.

La emergencia que activó a todos los organismos de socorro ha recibido una atención especial por parte del nuevo Gobierno que lidera el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y todo su gabinete de ministros. Funcionarios que están recorriendo las regiones más afectadas por el terremoto.