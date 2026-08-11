Presidente Abelardo De La Espriella aterrizó en Pereira para atender a los damnificados por el terremoto

En horas de la mañana de este martes 11 de agosto, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, aterrizó en Pereira para atender la emergencia por el terremoto que sacudió a esa ciudad.

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Al mandatario colombiano lo acompañan el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien está liderando el acopio de las ayudas humanitarias.

Aterrizó el presidente Abelardo De La Espriella en Pereira para liderar el comité de crisis en la región cafetera. Está acompañado de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y del ministro del Interior, Rodrigo Lara. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ySk9POagoa — Revista Semana (@RevistaSemana) August 11, 2026

Previo al viaje, el presidente publicó un mensaje en las redes sociales: “Camino al Eje Cafetero, para seguir al frente de la emergencia y unir esfuerzos ante las afectaciones que dejó el sismo de ayer. Mi compromiso está con cada una de las familias afectadas. Seguimos en territorio, trabajando por nuestra gente”.

Una de las medidas que ordenó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, es la atención de las personas que han resultado afectadas, a través del traslado de los damnificados a zonas seguras.

Sobre la atención en Pereira, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio a conocer que están comprometidos con brindar apoyo a otros municipios aledaños que terminaron afectados tras el movimiento telúrico del lunes.

“No están solos, el Gobierno nacional viene a acompañar a las autoridades, al gobernador y al alcalde, en la atención de esta tragedia. Se van a orientar unas ayudas que van a estar coordinadas por la primera dama, Ana Lucía Pineda”, anotó el funcionario del Gobierno nacional.

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Finalmente, una de las acciones del Gobierno será llevar combustible, plantas eléctricas de la red privada hospitalaria, una planta eléctrica de 250 caballos de fuerza para el Hospital Santa Mónica y más carrotanques para solventar la falta de agua que hay en la ciudad. Las autoridades también llevarán medicamentos.