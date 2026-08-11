Se cumple un año del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay: se le rendirán homenajes este martes en Bogotá

El país cumple un año sin Miguel Uribe Turbay, uno de los principales líderes del Centro Democrático en la pasada campaña electoral, que fue asesinado por la Segunda Marquetalia tras un acto sicarial en el parque El Golfito, en el barrio Modelia en Bogotá, que fue ejecutado el 7 de junio de 2025.

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Este martes, 11 de agosto, se llevará a cabo un homenaje en la Parroquia de la Inmaculada Concepción a las 2 p. m. La invitación la hacen su padre, Miguel Uribe Londoño; su esposa, Delia Jaramillo; su hija; Juan Carlos Pulido Cuevas; María Carolina Hoyos Turbay y sus hijos.

Asimismo, a las 6 p. m. se hará la develación del monumento de Miguel Uribe Turbay en el parque El Golfito, donde ocurrió el acto sicarial, que ahora tendrá el nombre del exsenador. Esta invitación fue hecha por el senador Jota Pe Hernández.

Varios líderes políticos han recordado el legado de Uribe Turbay. El expresidente Iván Duque recordó que el terrorismo acabó con su vida. “Se cumple un año del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, a quien el terrorismo le arrebató la vida y a Colombia la oportunidad de seguir contando con un líder íntegro, transparente y comprometido con el futuro del país”, aseguró Duque.

El féretro del senador Miguel Uribe Turbay tuvo un honor en el Congreso tras su fallecimiento. Foto: HELEN RAMÍREZ

El exmandatario dijo que su “legado y su patriotismo perdurarán” y que sigue lamentando su partida. “Nos recuerda que el Estado siempre va a doblegar a los criminales que apagaron la vida de un hombre joven, preparado y talentoso que tenía tanto por aportar. Miguel vive en su legado y en nuestra determinación de defender la democracia, la libertad y la seguridad”, señaló el expresidente.

El expresidente Álvaro Uribe también lo recordó. “Hace un año murió una esperanza, Miguel Uribe Turbay. Hoy misas en Bogotá y Medellín. Toda la solidaridad con los compatriotas que en este terremoto han perdido familia, amigos, vivienda, enseres. Que todos ayudemos”, afirmó.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también lo recordó. “Hace un año murió Miguel Uribe y todavía duele. Aún te pensamos, Miguel. Te recordamos con tu alegría, con tu amor profundo por Colombia, con esa convicción de que este país podía ser mejor. Y seguimos trabajando por ese país que soñabas: uno donde pensar distinto nunca vuelva a costarle la vida a nadie, donde la política no se haga desde el odio y donde podamos volver a encontrarnos como colombianos”, señaló Fico.