“Llevo la manilla que Miguel tenía cuando lo asesinaron”: impactante mensaje del padre de Miguel Uribe

A dos días de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, en Cali, Miguel Uribe, padre del fallecido senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, publicó un mensaje que rápidamente generó reacciones en redes sociales por el recuerdo de su hijo y por las palabras que dedicó al nuevo Gobierno.

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A través de su cuenta en X, reveló que desde el asesinato del dirigente político lleva consigo la manilla que él usaba el día del atentado y que se ha convertido en un símbolo de fortaleza para seguir adelante.

“Llevo en la muñeca la manilla que llevaba Miguel cuando lo asesinaron. En ella encuentro la fuerza para hablar en su nombre y defender su legado”.

En la publicación también aseguró que siente a su hijo presente en cada paso que da.

“Adonde yo vaya, Miguel me acompaña”.

El padre del senador confirmó que asistirá a la posesión presidencial del próximo 7 de agosto y expresó su esperanza de que el nuevo Gobierno marque un cambio en materia de seguridad y justicia.

“Estaremos juntos en la posesión del presidente Abelardo este 7 de agosto”.

Y agregó:

“Ese día jurará defender el país. Llevará a los criminales a la cárcel. Hará justicia para que no haya más impunidad. Será el punto de partida para recuperar el país con seguridad y patriotismo. Como lo soñamos con Miguel”.

El crimen que conmocionó al país

El mensaje llega cuando el asesinato de Miguel Uribe Turbay continúa siendo uno de los casos más impactantes de la historia reciente del país.

El entonces senador y precandidato presidencial fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025, mientras participaba en un acto político en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Un menor de edad le disparó en varias oportunidades, por lo que quedó gravemente herido.

Tras el ataque, fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció hospitalizado durante más de dos meses. Finalmente, el 11 de agosto de 2025, su familia confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el atentado.

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Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación ha capturado a varios presuntos integrantes de la estructura que habría participado en la planeación y ejecución del crimen. Las investigaciones continúan para establecer quiénes ordenaron el atentado y cuál fue el papel de cada uno de los implicados.

En medio de ese proceso judicial, el mensaje publicado por Miguel Uribe fue interpretado por cientos de usuarios como un homenaje a la memoria de su hijo y una promesa de mantener vivo su legado. La imagen de la manilla que el senador llevaba el día del atentado terminó convirtiéndose en el símbolo de una publicación que, además de recordar su ausencia, expresó la esperanza de que el país avance hacia un escenario con mayor seguridad y sin impunidad.