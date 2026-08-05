Casa de Nariño reveló detalles de una carta de Interpol sobre Gustavo Petro ante inesperada solicitud de su defensa en EE. UU.

Este jueves 5 de agosto, la cuenta oficial de la Casa de Nariño publicó detalles de una respuesta de Interpol sobre una solicitud que elevaron los abogados del mandatario saliente, Gustavo Petro, en Estados Unidos.

El mensaje que se publicó en X indica que: “La Comisión de Control de los Ficheros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) confirmó que ‘actualmente no figura en el Sistema de Información de Interpol ningún dato que le concierna’ al presidente de Colombia, @PetroGustavo, en respuesta a la solicitud presentada por su equipo de abogados en Estados Unidos”.

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Y los apartes del documento de Interpol señalan que: “En relación con nuestra correspondencia del 28 de mayo de 2026, deseamos informarle de que la Comisión ha adoptado las medidas oportunas en relación con su solicitud, de conformidad con sus funciones, y que, con arreglo al artículo 33 de su Estatuto, la información contenida en su solicitud se ha puesto a disposición de la Secretaría General de Interpol”.

“Tal y como se establece en el artículo 35 del Estatuto de la Comisión, el solicitante tiene acceso a la información relacionada con una solicitud, con sujeción a las restricciones exigidas por cualquier fuente de los datos. Por lo tanto, nos hemos puesto en contacto con la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Estados Unidos mencionada en su solicitud”, avanza la comunicación.

Y agrega: “En consecuencia, le informamos de que la OCN mencionada ha autorizado a la Comisión a comunicarle que, en la actualidad, no hay datos registrados en el Sistema de Información de Interpol procedentes de Estados Unidos relativos a su cliente”.

“Nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que las competencias de la Comisión se limitan a los datos tratados en el Sistema de Información de Interpol. Por lo tanto, no está facultada para actuar en relación con expedientes o procedimientos nacionales. Solo las autoridades nacionales competentes pueden hacerlo. Por lo tanto, le invitamos a ponerse en contacto con las autoridades nacionales pertinentes en relación con cuestiones que vayan más allá del tratamiento de la información en el Sistema de Información de Interpol”, concluye el documento de la Comisión de los Ficheros de la Organización Internacional de Policía Criminal.

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Esos elementos se conocen en medio de la intención que tiene el presidente saliente, Gustavo Petro, de realizar un último viaje internacional a Estados Unidos a pocos días de la posesión del mandatario electo, Abelardo De La Espriella.