El nuevo pronunciamiento del expresidente Andrés Pastrana contra Gustavo Petro: “el Senado no puede permitir su salida del país”

El expresidente Andrés Pastrana volvió a pronunciarse sobre la situación del presidente Gustavo Petro y lanzó una nueva petición dirigida al Senado de la República respecto a la salida del país anunciada por el primer mandatario antes de dejar el poder este 7 de agosto.

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A través de su cuenta en X, el exmandatario sostuvo que la corporación no debería autorizar la salida del jefe de Estado del país mientras, según afirmó, no responda por los cuestionamientos relacionados con su elección y con presuntos casos de corrupción.

“El Senado de la República no puede permitir la salida de @petrogustavo del país sin que antes responda por los escándalos de su elección y la corrupción de él, su familia y su gobierno (Art. 196 CN)”, escribió Pastrana en la red social.

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Andrés Pastrana ArangoExpresidente de la república Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

En su publicación, el exmandatario citó el artículo 196 de la Constitución Política, que establece que el presidente de la República necesita autorización previa del Senado para salir del territorio nacional durante el ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones previstas en la ley.

La declaración de Pastrana se conoce en medio de los cuestionamientos que enlodan a Petro por las investigaciones y denuncias que involucran a personas de su círculo cercano y por las controversias que han rodeado su administración.

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El presidente saliente, Gustavo Petro, agitó su discurso a pocos días de salir de la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

No es la primera vez que el expresidente fija una posición crítica frente al Gobierno de Petro. En diferentes oportunidades ha utilizado sus redes sociales para referirse a decisiones del Ejecutivo, al proceso electoral que llevó al hoy mandatario a la Presidencia y a los procesos judiciales y disciplinarios que han sido objeto de debate público.