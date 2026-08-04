Paloma Valencia tampoco fue invitada a la posesión de Abelardo De La Espriella. Ella misma reveló la noticia

La excandidata presidencial y exsenadora de la República, Paloma Valencia, aseguró en Blu Radio que no fue invitada a la posesión presidencial del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Estas son las razones que tienen pensando al expresidente Álvaro Uribe si va o no a la posesión de Abelardo De La Espriella

Centro Democrático Paloma Valencia. Foto: SEMANA

En esa misma conversación también señaló que no conocía cuál sería la decisión final del expresidente Álvaro Uribe frente a la asistencia al evento, pues, como lo dijo en SEMANA, estaría “sopesando” las posibilidades debido a que su situación judicial y personal es complicada.

Pese a no haber sido invitada, Paloma Valencia señaló, al igual que el expresidente Uribe, que no hay prevención con el presidente entrante y que se declararon partido de Gobierno justamente para trabajar por lo que el país necesita en la misma línea de Abelardo De La Espriella.

El expresidente Álvaro Uribe está “sopesando” la posibilidad de asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella

José Manuel Restrepo fue una de las claves del éxito del fenómeno del Tigre. (Photo by: Sebastian Marmolejo/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) Foto: Long Visual Press/Universal Imag

“Nosotros nos declaramos partido de Gobierno con el ánimo de que a este gobierno le vaya bien. Un poco sin permiso, porque no ve uno que el partido haya sido recibido con entusiasmo, pero nuestro propósito es Colombia”, le dijo Valencia a la mesa de Blu Radio.