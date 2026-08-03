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Así será la transmisión de la posesión de Abelardo De La Espriella

Todos los medios de comunicación podrán emitir la señal, según informó el equipo de trabajo del presidente electo.

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Redacción Semana
3 de agosto de 2026 a las 8:51 p. m.
Abelardo De La Espriella.
Abelardo De La Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

RTVC no se encargará de la transmisión de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto. Según se conoció, esta labor estará a cargo de RCN Televisión.

La señal será de libre acceso para todos los canales, emisoras y plataformas digitales: “La producción técnica de la señal se realizará con equipos de Estudios RCN”.

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También se informó que la señal oficial será una producción institucional y sin logotipos: “Todos los medios podrán tomarla en igualdad de condiciones para su emisión en vivo, sin restricciones ni exclusividades, garantizando así el acceso amplio y plural a uno de los acontecimientos democráticos más importantes del país. El objetivo es que la ceremonia pueda llegar a todos los colombianos y a la comunidad internacional a través de la mayor cantidad posible de plataformas y medios de comunicación”.