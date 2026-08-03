Abelardo De La Espriella dio instrucción precisa a protocolo para no invitar a su posesión a Ernesto Samper y Juan Manuel Santos

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio una instrucción precisa a su equipo de protocolo para no invitar a su posesión a los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos.

Abelardo De La Espriella dijo por qué escogió a Cali para su posesión y confirma nuevos detalles de la ceremonia

Fuentes del Gobierno entrante le revelaron a SEMANA que De La Espriella no actuará como un político en ese sentido, y por esa razón hizo dichas exigencias.

Los expresidentes que sí fueron invitados a la posesión presidencial, este 7 de agosto en Cali, fueron Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria.

De La Espriella ha cuestionado en el pasado el ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña del entonces candidato Ernesto Samper.

Asimismo, De La Espriella ha sido un duro crítico de Juan Manuel Santos y el proceso de paz con las Farc, cuyo plebiscito fue derrotado en las urnas por los ciudadanos donde se impuso el no. Pese a eso, y a través del Congreso, el acuerdo fue puesto en marcha. Víctimas de las Farc han reclamado porque no han sido reparadas y no se ha garantizado la verdad y la justicia.

La posesión de De La Espriella se realizará este 7 de agosto, a las 3:00 p. m., en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali. El entonces candidato prometió en campaña que asumiría el mando desde el suroccidente del país, una de las regiones más golpeadas por la violencia. Luego de la posesión, se trasladará al Batallón Pichincha donde le rendirá un homenaje a la Fuerza Pública.

Abelardo De La Espriella se posesionará en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali. Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

Se calcula que miles de invitados llegarán a Cali en las próximas horas, entre ellos los reyes de España y presidentes de la región y de distintos lugares del mundo.

Se trata de un hecho histórico pues siempre la posesión se había realizado en Bogotá, sin embargo, esta vez el mandatario entrante quiso darle especial importancia a las regiones, como ha prometido que será su Gobierno.

“Por primera vez en nuestra historia republicana, un presidente de la República tomará posesión de su cargo fuera de Bogotá, ese hecho histórico ocurrirá en Santiago de Cali y representa el primer paso de una política de descentralización que llevará al Estado a las regiones”, afirmó De La Espriella recientemente.

El Tigre dijo que escogió a esa región por los hechos de violencia que se han registrado en el pacífico en los últimos años y la presencia de grupos armados, por lo que dijo que buscará retomar la soberanía de esos territorios.