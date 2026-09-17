Política

Abelardo De La Espriella pidió abrir una investigación al rector de la Universidad de La Guajira: “Nadie tiene corona”

El presidente indicó que los hallazgos de presuntas irregularidades se trasladaron a la Fiscalía.

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Redacción Semana
17 de septiembre de 2026 a las 3:00 p. m.
Abelardo De La Espriella en La Guajira.
Abelardo De La Espriella en La Guajira. Foto: Presidencia

Finalizó la agenda de trabajo que adelantó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en La Guajira. En donde lideró un consejo de seguridad y avanzó en una jornada de empalme territorial.

Al término del último evento, el mandatario colombiano dio una declaración en donde habló de varios puntos sobre proyectos de desarrollo y de seguridad para esa región del país.

Y en uno de los puntos de su intervención, el jefe de Estado pidió al Ministerio de Educación abrir una investigación en contra del rector de la Universidad de La Guajira, por presuntos hechos de corrupción.

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