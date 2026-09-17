Natalia de la Calle, hija de Humberto de la Calle, fue despedida de filial de Ecopetrol; Jorge Ernesto Arango, primo de su esposo, también fue desvinculado

El remezón de cargos en Ecopetrol continúa tras una decisión de la administración actual de reformar su planta ejecutiva y administrativa. Se suman varios funcionarios que han salido de la empresa, muchos que tienen una relación con sectores políticos no afines al Gobierno e incluso muy cercanos al petrismo.

Nueva salida en Ecopetrol: uno de sus altos directivos deja el cargo

Uno de los más sonados fue Catalina Velásquez Gil, hija del exministro de Defensa Iván Velásquez, quien hizo parte del gobierno Petro. La funcionaria salió del cargo de gerente jurídica de Hidrocarburos de la empresa. También han salido familiares cercanos a Ariel Ávila, Iván Cepeda, Noemí Sanín, entre otros.

Jorge Ernesto Arango Camacho, quien se desempeñaba como gerente legal contractual de Cenit, también dejó su cargo como parte de los recientes cambios en Ecopetrol. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Hace unas horas se conoció un nuevo remezón. Se trata de dos funcionarios de la empresa muy cercanos al político Humberto de la Calle, cercano al santismo.

La primera es Natalia de la Calle Restrepo, quien se desempeñaba hasta hace algunas horas como gerente general de Oleoducto de Colombia ODC, filial de Ecopetrol. Tenía un salario aproximado de 69,9 millones de pesos mensuales y un costo anual de 1.002 millones al año.

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Se encontraba en Ecopetrol desde 2010, en donde comenzó como abogada de la vicepresidencia jurídica. Luego estuvo en la Secretaría General y luego pasó a ser gerente general. Es hija de Humberto de la Calle, exvicepresidente y negociador de paz de Juan Manuel Santos, además de excandidato presidencial y exsenador.

Natalia De La Calle Restrepo, hija del exvicepresidente y exnegociador de paz Humberto de la Calle, estuvo vinculada a Ecopetrol desde 2010 y ocupó diferentes cargos antes de llegar a la gerencia de ODC. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De otro lado se encuentra Jorge Ernesto Arango Camacho, quien es primo del esposo de Natalia y quien se encontraba como gerente legal contractual de Cenit, encargado de la vicepresidencia legal. Tenía un salario de unos 37,5 millones de pesos mensuales y un costo de 545 millones al año. Se encontraba en Cenit desde el 2019. Entró como abogado senior; luego llegó a la gerencia en 2025.

Actualmente, ambos se encuentran desvinculados de la empresa tras la movida que se ha dado en las últimas semanas con distintos funcionarios.