Abelardo De La Espriella anunció golpe a banda dedicada al hurto de mercancías en distintos departamentos

El presidente Abelardo De La Espriella informó de un nuevo golpe a las bandas criminales a las que ha combatido en los últimos días de forma vehemente.

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El mandatario dijo que se logró un “golpe a la piratería terrestre y al terrorismo” y que gracias a la acción de la Policía Nacional se desarticuló una banda dedicada al hurto de mercancías en Cesar, Magdalena Medio y Santander. En el operativo fueron capturados sus 15 integrantes en seis allanamientos que se realizaron en Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Bosconia.

El mandatario dijo que los delincuentes habían participado en diez atracos entre 2025 y 2026, lo que causó pérdidas por 5.460 millones de pesos. Según mencionó, perfilaban los cargamentos de alto valor y con armas de fuego y conductores de carga vinculados a la organización, cometían estos crímenes.

Además de las capturas, fueron incautados 557 cilindros de gas los cuales estaban destinados para el frente Camilo Torres Restrepo, del ELN, con los que buscaban fortalecer su capacidad armada para atentar contra la fuerza pública.

“Protegemos las carreteras, la cadena logística nacional y la vida de nuestros policías y soldados. ¡Seguimos golpeando todas las fuentes de financiación y abastecimiento del terrorismo!“, aseguró De La Espriella.

Asimismo, el mandatario informó de otro golpe a la criminalidad en el que cayó Andrés Felipe Velásquez, alias El Flaco, quien era el principal cabecilla de la estructura La miel y uno de los más buscados de Antioquia.

El presidente dijo que llevaba más de 25 años delinquiendo y mantenía una alianza con el Clan del Golfo, con la cual realizaba homicidios, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos forzados y laboratorios de cocaína. “Su organización recibía cerca de $4.000 millones mensuales”, afirmó De La Espriella.

Alias El Flaco, capturado por la Policía en Medellín, Antioquia. Foto: Policía Nacional.

De igual manera, en la vereda Villa del Río, Morelia, Caquetá, el Ejército mantuvo combates en las últimas horas contra la estructura narcoterrorista Jorge Briceño Suárez, facción de alias Calarcá, de la estructura Raúl Reyes. La operación dejó de manera preliminar a dos capturados y la incautación de cinco armas largas, siete proveedores y 235 cartuchos de diferentes calibres.

El presidente confirmó que continuará combatiendo a las estructuras criminales como lo ha hecho en los últimos días y como lo prometió desde la pasada campaña electoral.

“Hasta aquí les llegó la tranquilidad. Voy por sus cabecillas, sus estructuras, sus armas y cada peso de sus rentas criminales. Los voy a acabar. Todos los bandidos sabrán lo duro que muerde el Tigre”, afirmó el mandatario.