José Manuel Restrepo rindió cuentas a Abelardo De La Espriella tras funciones que le delegó: el vicepresidente hizo promesa

Luego de que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, firmó un decreto en el que delegó las primeras funciones al vicepresidente, José Manuel Restrepo, el alto funcionario realizó una rendición de cuentas al mandatario.

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Lo hizo en una reunión que sostuvo este miércoles 16 de septiembre con el jefe de Estado, en la cual reiteró que uno de sus principales objetivos es lograr que Colombia alcance un crecimiento en su economía del 6 %.

“Hoy le presentamos al presidente @ABDELAESPRIELLA el informe de nuestra reunión interministerial de la Misión Crecer, una estrategia que, bajo su liderazgo, articula a 10 ministerios, el sector privado, la academia y la ciudadanía con una meta concreta: alcanzar un crecimiento del PIB del 6 %”, expresó José Manuel Restrepo en sus redes sociales.

Además, indicó: “Trabajamos en cuatro frentes: incentivos y estabilidad jurídica; banco de proyectos; simplificación de normas y trámites; y mayor productividad mediante la formalización laboral”.

“La visión del presidente es clara: hacer de las oportunidades de Colombia más inversión, más productividad, más empleo y más crecimiento. Porque no hay Patria Milagro sin una Economía Milagro. Y por eso vamos juntos con una misión: CRECER”, puntualizó.

Esta semana, Restrepo convocó a una cumbre de ministros para definir las tareas de coordinación para lograr la misión que le encomendó el presidente De La Espriella.

El vicepresidente José Manuel Restrepo le rindió cuentas al presidente Abelardo De La Espriella sobre las funciones que le delegó tras reunión clave con ministros: “No hay Patria Milagro sin economía milagro”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/fO4Q0QftER — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026

Al término de ese encuentro, el alto funcionario indicó: “La austeridad en el gasto público es un compromiso que tenemos como país, pero no es suficiente. Con sentido y urgencia, aquí tenemos el compromiso con el crecimiento de la economía colombiana, con el desarrollo y aprovechamiento de todas las capacidades que tiene nuestro país”.

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“Uno de los propósitos centrales del presidente Abelardo de la Espriella es lograr un crecimiento significativo en la economía colombiana. Estamos aquí parte del equipo de gobierno, carteras que se relacionan directamente con el desarrollo productivo y el crecimiento competitivo de nuestro país. Estas carteras asumen hoy el compromiso de iniciar, por instrucciones del presidente, una célula de trabajo que tiene como propósitos la generación de incentivos y de mecanismos de estabilidad jurídica para el desarrollo de la inversión en Colombia”, concluyó en esa ocasión el vicepresidente Restrepo.