En el petrismo piden a sus militantes no ventilar las tensiones en público tras fuertes diferencias con la senadora Carolina Corcho

En el Pacto Histórico, las diferencias entre un sector y Carolina Corcho, senadora y exministra de Salud, cada día son más evidentes.

Este miércoles, 16 de septiembre, el exsuperintendente Luis Guillermo Pérez tuvo que interceder en medio de un nuevo frente de batalla que se armó internamente: el de Corcho con el exembajador de Colombia en México, Moisés Ninco, cercano al expresidente Gustavo Petro.

Ninco no ha escondido su malestar con Corcho. En un reciente mensaje de X, dijo que la autoridad política no solo la dan los votos, sino también la coherencia.

“La senadora Carolina Corcho y su equipo se presentan como los ‘salvadores de la consulta del Pacto Histórico’ de octubre, pero públicamente reconocen que impidieron que se realizara en el exterior. Con un bolígrafo antidemocrático decidieron junto a lo que hoy llaman la ‘cúpula’ que cientos de miles de personas en el exterior no pudieran votar”, dijo el exdiplomático.

Carolina Corcho, senadora y exministra de Salud. Foto: Montaje El País: Juan Carlos Sierra- Semana/ API

A Ninco no le gustó un mensaje que Corcho escribió en X donde dijo textualmente: “Nos hubiera gustado que en esa consulta (presidencial de 2025, donde le ganó Iván Cepeda) hubiese habido más transparencia, por ejemplo, que se hubiesen realizado escrutinios para que el resultado final fuese más legítimo y transparente. No hubo escrutinios, pero fue mucho mejor que el bolígrafo. Aun con esas falencias, aceptamos el resultado y seguimos luchando porque las normas que rijan el partido y sus prácticas sean democráticas”.

El exsuperintendente Luis Guillermo Pérez terció en la tensión y le habló, a través de sus redes sociales, al exembajador Ninco.

“Querido Moisés, debo precisar, porque fuiste mal informado. Carolina Corcho no se opuso a la consulta en el exterior, todo lo contrario, la acompañé y representé en esos reclamos frente a la Registraduría, pero ella y su tendencia fueron invitadas tarde (a la reunión número once) a participar en las mesas con la Registraduría cuando ya se había renunciado a que la entidad colaborara con la votación en el exterior como era su deber constitucional, cuando ya se había aceptado la redacción de una formulación equivocada para la consulta presidencial del 26 de octubre, cuando ya se había cedido incluso en la posibilidad de extender la participación electoral en miles de mesas rurales, incluso cuando ya se había renunciado a que la Registraduría hiciese el escrutinio para cambiarlo por un preconteo”, expresó Pérez.

Luis Guillermo Pérez, exsuperintendente de Subsidio. Foto: X@LuisGPerezCas

Y siguió Pérez: “Debo, además, agregar que, si hubo consulta el 26 de octubre, se debió a la tutela presentada por Carolina Corcho y Gustavo Petro que ayudé a redactar”.

Tras hacer sus aclaraciones, Pérez solicitó “a toda la dirigencia del Pacto Histórico, como a sus representantes y militantes, que demos estos debates internamente para no minar nuestra fuerza frente al neofascismo en curso y el grave daño que se le está haciendo a la soberanía popular y nacional, a la República, a la credibilidad de Colombia en el exterior, reducido a un Estado paria, a la vulneración de los derechos adquiridos por el pueblo colombiano, a la muerte como trofeo y al desconocimiento de las obligaciones estatales del Acuerdo de Paz de 2016; frente a todo ello debemos fortalecerlos en medio de nuestras diferencias, debemos unirnos venciendo todas las dificultades internas y actuar con gran amor social y responsabilidad con nuestro pueblo”.

Moisés Ninco, exembajador de Colombia en México. Foto: Redes sociales

Y remató: “El Pacto Histórico no puede ser inferior a los retos que nos impone la coyuntura nacional y mundial”.

La senadora Corcho, quien también sostuvo diferencias recientes con el excandidato presidencial Iván Cepeda, guarda silencio frente al tema.