Iván Cepeda le responde a Carolina Corcho por el caso Uribe y lanza duro mensaje: “No es a mí a quien hay que culpar”

El excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, le respondió en su cuenta de X a la senadora Carolina Corcho ante la polémica presentada por la postura de cinco congresistas del partido de respaldar una proposición para el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, vinculado con las masacres de El Aro y La Granja.

En un trino, Cepeda rechazó las críticas que fueron dirigidas por parte de Corcho hacia su actuación, recordando su trabajo durante varios años en favor de las personas que fueron víctimas de crímenes de Estado.

“A quien ha dado la lucha contra la impunidad de los crímenes de Estado y sacado adelante el proceso de estos crímenes en Antioquia no es a quien hay que culpar, querida Carolina. He sido quien sostuvo un largo proceso con el expresidente Uribe que produjo su condena judicial”, sostuvo.

Noticia en desarrollo...