Tensión en el Centro Democrático por curul de colombianos en el exterior: militantes buscan tumbar elección del representante Alejandro Murcia

La curul de Pedro Alejandro Murcia, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, estaría en riesgo por tensiones internas en el Centro Democrático.

Álvaro Camilo Florido, excandidato de la misma lista, demandó la elección de su copartidario porque, según argumentó en el documento, renunció a su aspiración durante la campaña al Congreso de la República.

El pleito radica en un correo que el ahora representante envió el 29 de enero de 2026 a Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático, en el que renunció a su aspiración como cabeza de lista por la circunscripción internacional del partido.

Entre sus quejas, aseguró que tomó la decisión luego de una reflexión “responsable y profunda”, a raíz de problemas con Olga Lucía Murcia, quien ocupaba el segundo puesto dentro de la lista.

“Así como por la ausencia de respaldo financiero necesario por parte del partido”, dijo en el documento, y además recalcó: “La presente renuncia rige a partir de la fecha, con efectos inmediatos”.

Si bien luego de esto la colectividad reafirmó que Murcia continuaba en su aspiración, Florido, excandidato que ocupaba el puesto tres en la lista, pidió tumbar dicha elección.

SEMANA conoció la solicitud de nulidad electoral, “por haber sido declarado electo, pese a que había renunciado de forma expresa, inequívoca e inmediata a su aspiración electoral ante el partido inscriptor”.

De acuerdo con el documento, fue el partido quien no dio “el trámite correspondiente” a la renuncia, de manera que tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral fueron notificados de que el ahora congresista desistía de la aspiración.

“El señor Pedro Alejandro Murcia Lamprea no podía quedar sometido a una suerte de candidatura forzada por la sola circunstancia de que el partido inscriptor no hubiese dado el trámite correspondiente a la comunicación recibida”, manifestó Florido.

Y agregó: “La candidatura nace de una decisión libre del ciudadano y, por la misma razón, también se extingue cuando ese ciudadano expresa de manera inequívoca su voluntad de no continuar en la contienda”.

Por esa razón, según la demanda, “la curul debe recaer en la siguiente integrante hábil de la lista cerrada, esto es, Olga Lucía Murcia Pinzón”.

Olga Lucía Murcia Pinzón, la segunda en la lista del Centro Democrático a la Cámara por los colombianos en el exterior, aseguró que hubo un acuerdo con el director nacional del partido en el que pactaron que, de ganar la curul, el ahora representante no se posesionaría.

“Tuvimos varias comunicaciones con el doctor Vallejo. El acuerdo al que se había llegado era que Alejandro Murcia renunciaba, en caso de que se ganara la curul. Era un acuerdo de caballeros que se había hecho con el director del partido. Lastimosamente, Alejandro Murcia no cumplió su palabra”, dijo la excandidata y militante a SEMANA.

Y reiteró: “Se le dijo a la militancia que el señor Alejandro Murcia iba a renunciar y que no se posesionaba. Cuando se dio la posesión, la situación generó inquietud y malestar”.

Florido, en conversación con SEMANA, también manifestó que en el partido se dijo que Murcia, manteniéndose en su aspiración luego de la renuncia, no iba a posesionarse.

“Nos dicen que se va a quedar quietico, que no va a hacer campaña”, dijo Florido, quien también resaltó que financió el grueso de la campaña junto a Olga Murcia.

El representante responde

Alejandro Murcia, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior. Foto: SEMANA

Alejandro Murcia, representante a la Cámara, respondió en SEMANA que nunca oficializó la renuncia ante la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“La renuncia no se dio, la renuncia no procedió. Nosotros resolvimos un conflicto interno del partido. (...) [La renuncia] fue un viernes en la noche y el lunes en la mañana el partido resolvió, junto con el presidente Uribe y el director del partido, la situación”, dijo el congresista, quien reiteró que la colectividad “nunca aceptó” que desistiera de la curul.

Frente al posible “acuerdo de caballeros” en el que él no iba a posesionarse, pese a seguir en la lista, negó haber aceptado esas condiciones.

“Este acuerdo nunca se dio. Yo nunca dije en ninguna parte que yo renunciaba para que le dieran la curul a ella. Que ella lo pruebe, pero ese acuerdo nunca existió”, agregó.

El CNE pidió negar la suspensión provisional de la elección de Murcia porque “no existe una apariencia razonable de ilegalidad” y aseguró que los hechos relacionados con la renuncia nunca fueron puestos en su conocimiento.

Ahora está en manos del Consejo de Estado la decisión frente a la curul de Alejandro Murcia, quien, junto a sus copartidarios, protagoniza fuertes tensiones al interior del Centro Democrático.