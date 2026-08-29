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Centro Democrático: demanda en el Consejo de Estado pone en riesgo curul de Alejandro Murcia

La curul de Alejandro Murcia, representante de los colombianos en el exterior, quedó en disputa tras una demanda.

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Redacción Confidenciales
29 de agosto de 2026 a las 12:15 a. m.
Alejandro Murcia enfrenta una demanda que pone en riesgo su curul.
Alejandro Murcia enfrenta una demanda que pone en riesgo su curul. Foto: No

Una disputa interna en el Centro Democrático pone en riesgo la curul de Alejandro Murcia, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior. SEMANA conoció que Álvaro Camilo Florido y Olga Lucía Murcia, excandidatos de la misma lista cerrada, demandaron ante el Consejo de Estado la nulidad de su elección. El pleito tiene origen en la renuncia de Alejandro Murcia a su candidatura, presentada el 29 de enero de 2026 mediante un correo enviado a Gabriel Vallejo, director nacional del partido.

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Fueron Florido y Olga L. Murcia quienes financiaron la campaña, incluso con préstamos y ahorros propios, y promovieron la lista en distintos países. Sin embargo, Vallejo nunca tramitó la renuncia y, según los demandantes, les aseguró que haría un “pacto de caballeros” para que Alejandro Murcia no se posesionara en caso de resultar elegido. Tras la victoria, no obstante, el congresista reclamó su credencial y hoy ocupa la curul. Ahora, quienes financiaron e impulsaron la campaña buscan sacarlo del Capitolio y quedarse con ese escaño.