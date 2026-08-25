El Congreso elegirá hoy a los nuevos magistrados del CNE y las curules de paz cuestionan al candidato Guillermo Rivera: “No se vista que no va”

Hoy martes, 25 de agosto, será un día decisivo porque el Senado y la Cámara elegirán a los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral desde el 1 de septiembre.

SEMANA conoció que, tras más de cuatro horas de reunión en Bogotá, en la que participó el expresidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico, la coalición que él dirige, se inclinó por entregar los dos cupos que le corresponden en el CNE a la exsuperintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, y Ana Jimena Bautista, abogada defensora de derechos humanos con experiencia directiva en el Ejecutivo.

La abogada constitucionalista Cielo Rusinque será magistrada del CNE por el Pacto Histórico. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Los 9 votos que le quedaron, tras los resultados de las elecciones del pasado 8 de marzo, le permitieron a la izquierda hacer una alianza con el movimiento En Marcha que dirige el exministro Juan Fernando Cristo y respaldar a su candidato Guillermo Rivera, quien solo tiene un voto y su candidatura, a juicio de varios sectores políticos, es inviable. El Pacto Histórico descartó una checa con la Alianza Verde y el Partido Liberal que le tendieron una mano para llegar unidos.

Guillermo Rivera es candidato oficial al Consejo Nacional Electoral, pero, al menos hasta las primeras horas de este martes, le falta lo más importante: la mayoría de los votos para ganar.

Por eso, acudió a las curules de paz que él defendió en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, pero que cuestionó fuertemente porque se aliaron al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella desde el 7 de agosto de 2026.

Jorge Tovar, congresista. Foto: GABRIELA ALVARADO-semana

El representante Jorge Tovar, quien hace parte de las curules de paz, le cerró la puerta a Rivera y le recordó cómo había cuestionado la decisión que su bancada de víctimas tomó frente al Tigre.

“Lo de Guillermo Rivera es increíble. Lo he dicho varias veces, la doble moral tiene jodida la política en nuestro país”, dijo.

Y narró: “Les cuento, hace un mes despotricaba de las curules de paz por nuestra manifestación de apoyo decidido al gobierno de Abelardo De La Espriella. Hoy, el mismo señor Guillermo Rivera ha llamado uno a uno a varios colegas representantes de las curules de paz (los mismos que para él hace un mes éramos lo peor de la política colombiana) a rogarles lo acompañen para llegar a ser magistrado del CNE”.

El exministro Guillermo Rivera quiere ser magistrado del CNE, pero no tiene los votos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Según Rivera, somos los peores del mundo por apoyar la patria milagro, pero pasamos a ser los mejores si lo apoyamos a llegar al CNE. No señor, con las curules de paz no va a jugar, no se vista que no va”, advirtió a través de sus redes sociales.

Si nada extraordinario ocurre, Salvación Nacional elegirá a José Antonio Parra, el Partido Conservador a Juan Carlos Wills, Cambio Radical a Gersel Pérez Altamiranda, el Centro Democrático a Nubia Stella Martínez, entre otros.

La elección se realizará en horas de la tarde.