Abelardo De La Espriella ordenó al Inpec poner fin a zonas de confort para quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles

El presidente Abelardo De La Espriella insiste en la mano dura a los delincuentes que siguen extorsionando a los colombianos desde las cárceles del país.

Por eso, este martes, 25 de agosto, anunció a través de su cuenta oficial de X que le ordenó al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) tomar medidas.

Una de ellas, acabar con lo que él llama “zonas de confort” donde permanecen estos delincuentes en los penitenciarios.

Las extorsiones desde las cárceles se han convertido en un serio problema. Foto: Colprensa

“Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, dijo.

E informó: “Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”.

Según el presidente, diez de estos bandidos se encontraban ‘detenidos’ en estaciones de policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.

El presidente Abelardo De La Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Entre ellos están Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias Rodrigo o el Gamo, de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias el Lobo o Comandante Gabino, de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias Caballo, de Los Costeños; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias el Miquito, de Los Costeños; Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias Pastel; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias Makelele; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias Chocolate; José Eulises Flórez Blanco, alias Ñeco; José Luis Barrios Álvarez, alias el Huequito; Dairo Luis García Quintero, alias el Pequeño; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias el Gordo Pan, entre otros.

“Los traslados se están realizando bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, con apoyo de la Fuerza Pública, para evitar fugas, rescates o atentados”, precisó el mandatario.

De acuerdo con el presidente, una vez trasladados a Bogotá, durante los quince días siguientes serán distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec.

Este no es el primer traslado de reclusos de cárceles del país ordenado por De La Espriella.

Una de las más trascendentales decisiones que tomó el presidente tras posesionarse fue ordenar el traslado de 117 internos de alto perfil de la cárcel que habían protagonizado todo tipo de actos de indisciplina y conductas delictivas en los últimos meses.

En la lista se destacaban el de la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, condenada por los destrozos a una estación de TransMilenio en medio del Paro Nacional; así como alias Douglas, Carlos Pesebre y Fritanga.

De La Espriella ha insistido desde que llegó al poder que “en la era del Tigre se acabó la cárcel como centro de operaciones para los bandidos. ¡Mano de hierro contra la delincuencia!“.